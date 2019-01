Blitzerbilanz 2017 : Steinburgs Straßen werden sicherer

Das 2015 aufgestellte Messteam des Kreises hat für das Jahr 2017 weniger Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit festgestellt.

von Joachim Möller

31. Januar 2019, 08:42 Uhr

Die Sicherheit auf den Straßen im Kreis steigt. Das ist eine der Erkenntnisse eines Berichts für das Jahr 2017.

An mehr als 250 Tagen war das Messteam im Jahr 2017 auf Steinburgs Straßen im Einsatz. 514 187 Fahrzeuge rauschten an den installierten Lasergeräten vorbei, fast jeder 14. war zu schnell unterwegs. Diesen Zahlen meldete der Fachdienst Ordnung und Sicherheit des Kreises Dithmarschen nach Steinburg. Aufgrund personeller Engpässe sei der Bericht erst so spät übermittelt worden, heißt es aus Dithmarschen dazu. Im Zuge der Kooperation mit dem Nachbarkreis sind dort die Bußgeldstelle und das Messteam Steinburg angesiedelt.

1,6 Millionen Euro hat der Kreis durch den Blitzer-Einsatz an Verwarn- und Bußgelder 2017 kassiert. Eingerechnet sind hier auch die Bußgelder der Polizei, die jedoch nur den kleineren Teil der Summe ausmachen. Für 2018 stieg die Summe auf zwei Millionen Euro. Doch der finanzielle Aspekt war nicht der Hauptgrund für die Einrichtung des Messteams im Jahr 2015. Es geht um die Erhöhung der Verkehrssicherheit, da überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen gehört. Erste Früchte scheinen sichtbar: Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gingen 2017 im Vergleich zu 2016 um 35 auf 119 Unfälle zurück. Diese Zahl liegt deutlich unter dem Mittelwert der Jahre 2012 bis 2017, der bei 152 Unfällen liegt. Der prozentuale Anteil der ertappten Temposünder hat sich gegenüber 2016 hingegen kaum verändert – er stieg leicht von 7,80 auf jetzt 7,84 Prozent. Im Jahr 2015 waren noch 9,35 Prozent aller Fahrer zu schnell. Spitzenreiter bei den gemessenen Autos war ein Fahrzeug, dass auf der B 77 bei Hohenlockstedt mit 139 km/h unterwegs war – erlaubt waren lediglich 60 km/h.

Gemessen wurde unter anderem an Unfallschwerpunkten, Schulen, besonderen Gefahrenstellen und an Orten, die Bürger und Behörden mitgeteilt hatten. Besonders viel Arbeit hatte das Steinburger Kontrollteam 2017 in Neuenbrook. Bei verschiedenen Messungen in den Straßen Ost und West waren oftmals 40 Prozent und mehr der Verkehrsteilnehmer schneller als erlaubt. Allein an einem Tag Mitte Juni mussten 334 von 771 Fahrer Verwarn- oder Bußgelder zahlen. Für sechs von ihnen folgte zudem ein Fahrverbot.

Mehrfach stand das Team an Schulen und Kindergärten. Beispiel Detlefsengymnasium Glückstadt: An acht Tagen fuhren an der Messstelle 5110 Fahrzeuge vorbei, 549 (2,57 Prozent) waren zu schnell. Im Jahr zuvor waren es noch 3,65 Prozent.