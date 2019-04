Katastrophenschutzübung in St. Margarethen geplant : Steinburgs Landrat will Schwachstellen entdecken

Torsten Wendt betont die Bedeutung der großen Katastrophenschutzübung am 13. und 14. September.

von Ludger Hinz

26. April 2019, 16:01 Uhr

St. Margarethen | Was die Zuhörer der Einwohnerversammlung Donnerstagabend in der mit etwa 170 Besuchern prall gefüllten Sporthalle in St. Margarethen zu hören bekamen, ließ vielen den Atem stocken. Denn mit einer solchen plötzlichen Katastrophe würde wohl niemand rechnen. Der Kreis informierte über die kreisweiten Katastrophenschutzübung „Blanker Hans“, die am 13. und 14. September statt finden soll.

Wie sieht das Übungszenario aus?

Infolge des Klimawandels sorgte ein mächtiges Tiefdruckgebiet mit Orkanböen für eine schwere Sturmflut, in deren Verlauf in allen Kreisen entlang der gesamten Nordseeküste die Deiche brachen – so auch in St. Margarethen. Da den eindringenden und das Dorf flutenden Wassermassen niemand so schnell Herr werden kann, befiehlt der Landrat des Kreises Steinburg als oberster Dienstherr die rechtzeitige Evakuierung des 826 Einwohner zählenden Ortes.

Was ist das Ziel der Übung?

Es kommt sowohl auf das Verhalten der Katastrophenhelfer als auch auf die Bevölkerung an. Gemeinsam soll der Ernstfall in der groß angelegten Übung mit Freiwilligen geprobt werden. Landrat Torsten Wendt betonte die große Relevanz der Übung für Schleswig-Holstein und für den ganzen Kreis Steinburg. „Wir wollen ausprobieren, wie hoch die Bereitschaft der Bevölkerung ist, sich zu engagieren.“ Vor allem bei den jugendlichen Helfern von Johannitern, Pfadfindern und Jugend-Rotkreuz solle auch das Bewusstsein geweckt werden, „dass das Leben nicht immer lustig ist“. Wendt bereitete darauf vor, dass nicht alles immer glatt laufen könne: „Es heißt Übung und nicht Könnung. Wenn etwas schief geht, möge es bitte keiner übel nehmen. Wir wollen ja gerade die Schwachstellen entdecken.“

Auf was müssen sich die Bewohner einstellen?

Die Bürger müssen sich bewusst sein, was es bedeutet, seine Sachen zu packen, sein Haus schnell zu verlassen und es für längere Zeit leer stehen zu lassen, so Wendt. Der Leiter des Kreisordnungsamtes, Frank Nagorny, stellte klar: „Wir haben da kaum praktische Erfahrung. Deshalb muss das alles lebensnah geprobt werden.“ Es sollen insgesamt bis zu 250 Personen evakuiert werden. „Wir wollen möglichst viele der 830 Einwohnern erreichen.“ Kreisdezernent Hans Treinies sagte: „In einer Übung muss man immer Kompromisse schließen und Dinge üben, die nicht lustig sind, es geht als erstes um Menschenleben. Geld spielt da keine Rolle.“

Wie läuft die Alarmierung ab?

„Das werden Sie schon merken“, flachste Hans Treinies. Aber ernsthaft: Sirenensignal, Radio und Lautsprecherwagen werden bei der Alarmierung angewendet. Hilfreich für Katastrophenschutzübungen sei auch die Handy-App „Nina“. „Damit habe ich noch keine Katastrophe verpasst“, fügte er hinzu. Wert legten die Zuhörer darauf, dass der Lautsprecherwagen auch außerhalb des Ortskerns fahre. Auf die Frage, was mit Haustieren geschehe, antwortete Treinies: „Die würden wir auch evakuieren im üblichen Rahmen – aber keine Vogelspinnen!“

Die Sorgen der Bürger

Beruhigen konnte Hans-Werner Heise von der Polizeidirektion Itzehoe in Bezug auf die Frage, was passiert, wenn der Ort plötzlich leer stehe und Langfingern Tür und Tor geöffnet sei. „Wir rechnen nicht damit, dass alle 826 Einwohner den Ort verlassen. Ein Viertel von ihnen merkt man nicht. Und die Polizei wird an diesem Tag verstärkt präsent sein.“ Woraufhin Hans Treinies noch anschloss: „Wir werden aber keine Plünderungen simulieren.“ Auch ein Stromausfall werde laut Torsten Wendt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gesondert geübt.

Das Fazit

Bürgermeister Volker Bolten meinte schließlich: „Das war eine eindrucksvolle Schilderung, wie es ablaufen soll. Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen.“ Bei einer abschließenden Befragung, wer denn bereit sei, sich als Freiwilliger evakuieren zu lassen, gingen immerhin fast die Hälfte aller Arme in die Höhe.