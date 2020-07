Strampeln fürs Klima : Steinburgs Kreispräsident Peter Labendowicz wirbt als Schirmherr für die Aktion Stadtradeln

Vom 15. August bis zum 4. September können Teilnehmer wieder Fahrradkilometer sammeln und Preise gewinnen.

von Andreas Olbertz

14. Juli 2020, 17:38 Uhr

Itzehoe | Der Kreis Steinburg macht mobil – und das ganz im Zeichen des Umweltschutzes: Am Sonnabend, 15. August, startet wieder die Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses. „Zusammen mit den Städten Itzehoe, Glückstadt und Kellinghusen lädt der Kreis Steinburg Sie herzlich dazu ein, beim diesjährigen Stadtradeln in die Pedale zu treten, um gemeinsam mit vielen anderen Aktiven bis zum 4. September Fahrradkilometer zu sammeln“, rührt Peter Labendowicz, Kreispräsident und Schirmherr der Aktion, die Werbetrommel und hofft auf viele Mitstreiter.

Klimaschutz ist Teamarbeit

Teilnehmen kann eigentlich jeder: Wer hier lebt, wer hier arbeitet oder wer hier einem Verein angehört. Egal ob beruflich oder nur so privat zum Spaß unterwegs – Hauptsache CO2-frei. Einfach auf der Homepage Stadtradeln.de in einem Team anmelden oder ein eigenes Team bilden und dann fleißig Kilometer sammeln. Teamlos zu radeln geht nicht, denn, so die Organisatoren, Klimaschutz sei nun mal Teamarbeit. Zwei Personen reichen schon, um ein Team zu bilden. Die zurückgelegten Kilometer können während der drei Wochen auch ganz einfach per App auf dem Handy erfasst und automatisch gemeldet werden. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost.

Das diesjährige Stadtradeln steht unter dem Motto Alltagsbewegung. Der Kreispräsident lobt:

„Wer zum Beispiel täglich 30 bis 40 Minuten zur Arbeit oder zu Alltagsterminen radelt, tut viel für seine Ausdauer – ein optimales Fitnesstraining.“

Wer öfter mal das Auto stehen lasse, und stattdessen zu Fuß gehe oder mit dem Rad fahre, tue nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern auch für seine eigene Gesundheit.

Labendowicz ist überzeugt:

„Rad fahren macht glücklich.“

Durch die gleichmäßige sportliche Betätigung werde unter anderem das Glückshormon Serotonin frei gesetzt. Das sorge für positive Stimmung und sei eigentlich immer der Grund dafür, dass wir uns, nachdem wir mit dem Fahrrad unterwegs waren, gut fühlen.

Auch kurze Strecken sinnvoll

Rad fahren schenke aber auch ein Gefühl der Freiheit und helfe dabei, nach einem anstrengenden Tag den Kopf wieder frei zu bekommen. Labendowicz: „Einfach in die Pedale treten, die frische Luft genießen, den Alltag und seine kleinen oder großen Sorgen und Probleme hinter sich lassen und mit roten Wangen, einem Lächeln auf den Lippen und einem guten Gefühl im Bauch wieder zu Hause ankommen.“

Auch wer nur kurze Strecken fahre, rege den Stoffwechsel und die Herzaktivität an. Langfristig wirke sich das positiv auf den Gesundheitszustand aus – „und das ohne viel zusätzlichen Aufwand: Man braucht nur ein Fahrrad“, freut sich der Kreispräsident.





Weitere Infos unter www.stadtradeln.de