Itzehoe : Steinburger SPD-Senioren stark auf Landesebene

Die Vorsitzende der Landesvertretung der Arbeitsgemeinschaft 60plus und drei ihrer Mitstreiter im Vorstand kommen aus dem Kreis Steinburg: Gerlinde Böttcher-Naudiet, Ursula Bockskopf, Rolf Naumann und Walter Guenther.

von Ilke Rosenburg

20. November 2018, 10:48 Uhr

Die Steinburger SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus beweist Stärke: Sie stellt vier Mitglieder im Landesvorstand der Seniorenvertretung der Sozialdemokraten – und mit Gerlinde Böttcher-Naudiet sogar die Vorsitzende. Sie wurde mit 86 Prozent der Delegiertenstimmen in diesem Amt bestätigt. Mit ihr im Vorstand sind Ursula Bockskopf (68), Rolf Naumann (66) und Walter Guenther (67).

Mit 56 Jahren habe Gerlinde Böttcher-Naudiet zwar nicht das erforderliche Alter, aber „auch Personen, denen Seniorenthemen am Herzen liegen und die Erfahrung haben, dürfen mitmachen“, betont Rolf Naumann, Vorsitzender der Steinburger Arge. „Für uns ist es ein Glücksfall, dass wir eine so aktive Landesvorsitzende haben“, fügt er hinzu. „Vorher dümpelte die Arbeitsgruppe so vor sich hin, wurde nicht so ernst genommen.“ Das habe sich geändert. „Jetzt ist gewaltig Bewegung reingekommen.“

Gerlinde Böttcher-Naudiet freut sich über das Lob. „Es ist oft viel Arbeit, aber es macht viel Spaß, weil ich auch so stark unterstützt werde“, sagt sie. Durch Verteilung der Themenschwerpunkte sei der Landesvorstand breit aufgestellt. Rolf Naumann hebt hervor, dass die Arge 60plus sich allen gesellschaftspolitischen Themen widme – von Betreuungsrecht, Hartz-IV-Gesetzgebung, Verbesserung der Polizeipräsenz und Gesundheitspolitik bis hin zur Rente. „Wir fühlen uns unseren nachfolgenden Generationen verpflichtet“, unterstreicht er. Auch der leidige Nahverkehr im ländlichen Raum gehe alle Altersgruppen an. „Wir wollen innerhalb des Kreises eine gute Anbindung haben.“ Das ist eines von diversen Themen, bei denen die Senioren-Arbeitsgemeinschaft am Ball bleiben will. Besonders bei der Pflegesituation. „Wir wissen, dass vieles im Argen liegt.“

An Veränderungen werden die Steinburger auch in ihrer Gruppe vor Ort weiter verstärkt arbeiten. 18 bis 20 Männer und Frauen treffen sich monatlich, immer am ersten Dienstag, um 15 Uhr im Himmel und Erde in Itzehoe. Diese Gruppenstärke spiegele sich nun im Landesvorstand wieder. Von 14 Vorstandsmitgliedern stellen die Steinburger immerhin vier. Stark machen wollen diese sich aber landesweit für alle Kreise, wie Böttcher-Naudiet betont. Auch auf Bundesebene versucht die Arbeitsgruppe, sich Gehör zu verschaffen, alle zwei Jahre gibt es eine Bundeskonferenz – das nächste Mal Ende Oktober 2019 in Köln. Dafür stellt Schleswig-Holstein neun Delegierte, drei aus dem Kreis Steinburg. Außerdem wurden Gerlinde Böttcher-Naudiet und Rolf Naumann in den Bundesausschuss Arge 60plus gewählt. Ein Ziel, so Rolf Naumann, sei noch wie die Jusos Sitz und Stimme im SPD-Landesvorstand zu bekommen. Und: „Wünschenswert wäre es, in allen Kreisen die Arge 60plus vorzuweisen“, sagt Gerlinde Böttcher-Naudiet.