Neues Domizil in Wellenkamp : Steinburger Reservisten mit neuer Heimat in Itzehoe

13 Jahre lang waren die Reservisten in Steinburg ohne festen Treffpunkt – jetzt pachteten sie das ehemalige Schützenheim in Itzehoe.

von Joachim Möller

12. Juli 2020, 14:27 Uhr

Itzehoe | Seit dem Auszug des Lazarettregiments 11 aus der Breitenburger Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im Jahr 2007 waren Steinburgs Reservisten ohne festen Treffpunkt. Jetzt haben sie wieder eine Unterkunft – großzügiger als jemals zuvor. Der Steinburger Verband hat von der Stadt Itzehoe das ehemalige Schützenheim am Wolterskamp im Itzehoer Stadtteil Wellenkamp gepachtet. In den Jahren zuvor mussten sich die Mitglieder privat oder in Gaststätten treffen.

Endlich haben wir wieder eine militärische Heimat. Volker Susemihl, ehemaliger Kreisvorsitzende und jetzige Stellvertreter

Der Itzehoer hatte nach dem Rückzug der Schützengilde das Interesse der Reservisten an das Gebäude samt Grundstück angemeldet. Die Stadt sei dem Verband bei der Pacht sehr entgegengekommen, so Susemihl. Als Gegenleistung hätten sich die Reservisten verpflichtet, sich um Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der angrenzenden Flächen zu kümmern. Der Reservistenverband ist damit Herr über drei funktionierende Schießstände, einen großen Versammlungsraum sowie einige kleine Räume. Die Einrichtung wurde größtenteils übernommen. Nach und nach haben die Mitglieder jetzt Vitrinen mit Pokalen gefüllt, weitere Utensilien sollen folgen.

Wir wollen hier alle Waffengattungen, die einmal im Kreis Steinburg beheimatet waren, verewigen. Kai Thomas, Kreisvorsitzender

Der 45-Jährige hofft, mit einer neuen Heimstatt auch die Mitgliederzahl von derzeit 282 steigern zu können. Denn die Reservisten leiden zum einen unter der ausgesetzten Wehrpflicht und zum anderen unter der Schließung der Steinburger Kasernen. „Wir haben derzeit im Kreis Steinburg nur noch drei Berufssoldaten, die in der Beratung tätig sind“, bedauert Kai Thomas.

Vorstellung des Heims bei Tag der offenen Tür

Dem Verband gehören die Reservistenkameradschaften Itzehoe, Kellinghusen, Glückstadt und Holstenniendorf an, hinzu kommen einige Traditionsverbände. Das neue Gebäude am Wolterskamp soll offiziell bei einem Tag der offenen Tür, voraussichtlich am 3. Oktober, der Öffentlichkeit vorgestellt werden.