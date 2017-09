Steinburger Feuerwehren wählen neuen Chef

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 06.Sep.2017 | 09:51 Uhr

Ende des Jahres endet die Ära von Frank Raether (50) als Kreiswehrführer. Bereits im März hatte er angekündigt, nach 18 Jahren an der Spitze der Kreiswehr nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Bereits morgen wählen die Delegierten der Steinburger Feuerwehren einen Nachfolger. Einziger Bewerber ist der 49-jährige Frank Lobitz aus Lägerdorf, zurzeit Amtswehrführer in Breitenburg und Beisitzer im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes.

Gleichzeitig mit Frank Raether, der bereits seit 35 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Feuerwehr ehrenamtlich tätig ist, hatte auch sein Stellvertreter Timo Plath (37) aus Wrist seinen Rückzug erklärt. Hier wird es während der Mitgliederversammmlung, die um 19.30 Uhr im Fraunhofer-Institut in Itzehoe stattfindet, eine Kampfabstimmung geben. Beim Landrat sind zwei Wahlvorschläge für dieses Amt eingereicht worden. Zum einen für Achim Netzow (55), bisher stellvertretender Wehrführer in Itzehoe und Beisitzer im Kreisvorstand, und zum anderen für Rainer Schmidt. Der 51-Jährige ist ebenfalls Mitglied im Kreisvorstand und Wehrführer in Kiebitzreihe. Und eine dritte Personalentscheidung müssen die Delegierten fällen. Denn auch Beisitzer Stefan Warias aus Looft stellt sein Amt zum 31. Dezember zur Verfügung. Bei der Wehrführung ist als einziger Vorschlag Gunnar Lauritzen, ehemaliger Wehrführer in Oelixdorf, eingegangen.

Da der neue Kreiswehrführer und sein Stellvertreter später als Ehrenbeamte des Kreises vereidigt werden, muss der Steinburger Kreistag der Wahl noch zustimmen. Zum 1. Januar 2018 tritt das Duo dann seinen Dienst an.