Kampagne für Kreis Steinburg : Steinburger (Erfolgs-)Geschichten

Imagekampagne „Deine Zukunft IZ hier“ soll Kreis als fortschrittlich, zukunftsorientiert und absolut lebenswert darstellen.

von shz.de

26. April 2019, 16:08 Uhr

Itzehoe/Kaaks | Irgendwo zwischen Hamburg und der Küste – dort sortieren Ortsfremde meist den Kreis Steinburg ein. Das soll sich mit der jetzt gestarteten Imagekampagne „Deine Zukunft IZ hier“ ändern. Vor allem den Menschen in der Metropolregion Hamburg soll der Kreis als fortschrittlich, zukunftsorientiert und absolut lebenswert nahegebracht werden. Mit dem Ziel, Steinburg als zukunftsorientierte Region für Wohnen und Arbeiten als Alternative zur Metropole Hamburg darzustellen.

Gemeinsam mit dem Itzehoer Büro für Regionalentwicklung Region Nord, der Egeb-Wirtschaftsförderung Steinburg, der Kieler Werbeagentur Marktrausch und verschiedenen Akteuren der Kreisverwaltung ist die Kampagne in den vergangenen Monaten entwickelt worden. „Steinburg soll seinen Platz auf der Landkarte in Schleswig-Holstein finden“, sagte Marktrausch-Geschäftsführer Boi Rählert bei der Vorstellung in der Kaakser Gaststätte Brüdigams Wildwechsel.

Die Imagekampagne setzt dabei auf spannende Erfolgsgeschichten von Menschen, Firmen und Institutionen, die die Marke Steinburg mit Leben füllen und so die Sympathie und Identifikation mit dem Kreis steigern sollen. Ein weiteres Ziel ist es außerdem, im ersten Schritt das Bewusstsein der bereits ansässigen Steinburger für die vielfältigen Möglichkeiten der Region zu wecken.

Fünf Frauen und Männer, die ursprünglich nicht aus dem Kreis kommen, jetzt aber hier heimisch geworden sind, bilden den Auftakt der Erfolgsgeschichten. Ein Beispiel ist der Kölner Alexander Milosavljevic, der 2012 mit seinem Ingenieurbüro nach Kollmar in einen Resthof gezogen ist und dort auch aufgrund des Breitbandausbaus hervorragende Arbeitsbedingungen vorgefunden hat. Auch privat genießt er die Vorzüge auf dem Land. „Das Leben ist hier wie in einem Freilichtmuseum.“

Zahlreiche Rückschläge in den vergangenen Jahren, wie Schließung von Bundeswehr-Standorten und Firmen sowie der demokrafische Wandel hätten den Ausschlag für die Imagekampagne gegeben, erläuterte Egeb-Mitarbeiter Christian Holst. Doch es gebe gleichzeitig auch viel Positives zu berichten, ergänzte Olaf Prüß (Region Nord). So zogen im vergangenen Jahr 217 neue Einwohner nach Steinburg, 270 neue Wohnungen entstanden und es gab 826 Firmengründungen. Das zeige, der Kreis biete Raum und Chancen für frische Ideen. Um die Kampagne bekannter zu machen, geht es vom 29. April bis 3. Mai auch auf Promotion-Tour durch Steinburg.





>Die Initiatoren der Kampagne suchen durchgehend nach Erfolgsgeschichten und tollen Erlebnissen aus und in der Region, die zeigen, was im Kreis Steinburg möglich ist. Auch Tippgeber sind gefragt: Wer meint, jemanden zu kennen, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, meldet das über das Kontaktformular auf: www.iz-zukunft.de.