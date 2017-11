Steinburger DRK fährt in finanziell stabiles Fahrwasser

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 23.Nov.2017 | 11:01 Uhr

Licht und Schatten beim DRK: Nach Jahren der Verschuldung habe sich der Kreisverband Steinburg wieder in finanziell ruhigeres Fahrwasser begeben, muss aber weiterhin mit interner Kritik leben (wir berichteten). Bei der Hauptversammlung berichtete der Vorsitzende Rolf Schamerowski von einem „weiterhin positiven Trend“.

Nach der Einleitung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Pflegebetrieb und in den Seniorenzentren in 2013 habe sich die Situation des einst verschuldeten Kreisverbands stabilisiert. Wenn sie auch noch nicht im positiven Bereich liege, könne er doch sagen: „Die Vermögens- und Finanzlage des Vereins ist geordnet.“

Schatzmeister Manfred Drzonek musste zwar feststellen: „Wir haben im vergangenen Jahr ein Minus von rund 104 000 Euro gehabt, denn wir haben einige Aufwendungen erhöhen müssen, und die Bereitschaft erzielte ein großes Minus. Das soll 2018 aber wieder besser werden. Wir verfügen weiterhin über liquide Mittel von 1,5 Millionen Euro.“

Vom DRK-eigenen Jugend- und Freizeitheim in St. Peter-Böhl berichtete Schamerowski: „Nach dem Beschluss der Kreisversammlung 2015, dieses zu schließen, fanden dort 2016 die letzten Freizeiten statt.“ Es sollen dort Mietwohnungen für Senioren für betreutes Wohnen entstehen.

Weiterhin steht der Umzug der Rettungswache in Kellinghusen in eine neue im Eingang der ehemaligen Kaserne mit Einweihungsfeier am Mittwoch, 6. Dezember, 14 Uhr kurz bevor. „Das alte Gebäude wollen wir anschließend verpachten oder verkaufen an den Ortsverein, damit dieser dort seine Aktivitäten entfalten kann, möglicherweise mit Essen auf Rädern“, so DRK-Chef Rolf Schamerowski.

Von den Delegierten wurde Wirtschaftsprüfer Heiko Linnemann in seiner Tätigkeit bestätigt. Delegierte für die Landesversammlung wurden Ursula Rieger, Richard Wrage und Maike Finnern.