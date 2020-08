Kreis Steinburg : Steinburger Bauern sind zufrieden mit der Ernte

Regen und Sonne zur richtigen Zeit: Der Kreisbauernverband Steinburg zieht eine positive Ernte-Bilanz / Für eine Überraschung sorgen die Raps-Erträge.

von Kristina Sagowski

25. August 2020, 15:49 Uhr

Breitenburg Die Landwirte in Schleswig-Holstein ziehen eine positive Ernte-Bilanz. Auch die Steinburger Bauern sind zufrieden. Wie sich der nasse Juli, die Hitzewelle und die Corona-Pandemie auf die Ernte im Kreis Steinburg genau ausgewirkt haben, hat Redakteurin Kristina Sagowski im Interview herausgefunden. Sie traf Joachim Becker, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes Steinburg und Landwirt in Ottenbüttel, sowie die Geschäftsführer des Bauernverbandes Peer Jensen-Nissen und Ida Sieh im Büro des Verbands in Breitenburg-Nordoe.



Vor ein paar Wochen klagten noch viele über den viel zu kalten Sommer, dann kam die Hitzewelle, jetzt ist es wechselhaft. Was bedeutet dieses Auf und Ab des Wetters für die Ernte 2020?

Becker: Die Hitze bei der Ernte sorgte für sehr gute Bedingungen: Alles konnte trocken eingeliefert werden. Die Ernte lief reibungslos und ruhig, dadurch dass wir die lange Trockenperiode hatten. Und über die Ernte bin ich positiv überrascht, gerade mit Hinblick auf die Herbstbestellung im letzten Jahr.

Jensen-Nissen: Es wurde eine durchschnittliche Ernte maximal erwartet, das ist auch eingetroffen und das freut uns natürlich. Der nasse und kühle Juli war für die Ernte eher förderlich, weil dadurch viel Wasser vorhanden war und das Getreide langsam abreifen konnte. Auch für die Heu- und Grasernte hat es genügend Aufwuchs und Zeitfenster gegeben, um diese Ernten im Vorwege einzufahren. Der Witterungsverlauf passte dieses Jahr weitestgehend. Für die anstehenden Ernten hoffen wir, dass es weiter so gut passt.



Aus anderen Teilen Deutschlands sind in Bezug auf die Ernte weniger gute Nachrichten zu hören, woran liegt das?

Jensen-Nissen: Das liegt an unserer Gunstregion. Wir haben Regen und die Kühle gehabt, andere Bundesländer hatten viel länger überhaupt keinen Regen.

Becker: Es ist ein Vorteil, dass die Region küstennah liegt und wir dadurch mehr Niederschläge haben. Probleme treten vor allem im Osten auf, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

Sieh: Auch hier ist ja zum Beispiel zu beobachten, dass es geregnet hat und 20 Kilometer entfernt nicht. Und wenn man das für ganz Deutschland betrachtet, kann es ab Mitte Deutschland ganz anders aussehen als hier oben. Wir haben dieses Jahr einen guten Verlauf gehabt. Ein wüchsiges Wetter im Juli.

Jensen-Nissen: Allerdings hatte die Hitze negative Auswirkungen im Bereich Milchvieh. Wenn die Temperatur so hoch ist, nutzen die Kühe ihre Energie, um ihre Körperkühlung voranzutreiben und dadurch schränkt sich die Milchproduktion ein. Das kennen wir, kommt immer wieder vor und bereitet uns keine Probleme. Und bei sinkenden Temperaturen reguliert sich das ganz schnell wieder.

Wie sieht es mit der Ernte in 2020 Im Vergleich zum letzten Jahr aus?

Sieh: Vielleicht etwas besser.

Jensen-Nissen: Wir sind allgemein in einem Fünf-Jahres-Schnitt mit einer durchschnittlichen Ernte, im Vergleich zum Vorjahr sind wir etwa fünf Prozent drüber. Wir sind damit leicht über dem, was wir letzten Jahr eingefahren haben, was aber nicht unbedingt mit dem Wetter zu tun hat.



Was wird in Steinburg hauptsächlich angebaut?

Jensen-Nissen: Es werden hauptsächlich die Getreidesorten Weizen, Gerste, Roggen und Raps angebaut.

Becker: Raps zum Beispiel hat sehr gute Erträge gebracht hier im Kreis Steinburg.

Woran liegt das?

Becker: Das kann sich keiner so genau erklären.

Jensen-Nissen: Es mag sein, dass ein Regenschauer am richtigen Tag in der richtigen Menge da war.



Ist der Raps-Ertrag also ein Ausreißer nach oben in der für 2020 durchschnittlichen Ernte?

Jensen-Nissen: Nein, die letzten Jahre waren eher Ausreißer nach unten. Dadurch, dass die letzten Jahre Raps eher schlecht war und wir einen ähnlichen Witterungsverlauf hatten, waren wir davon ausgegangen, dass es wieder keine gute Ernte wird, waren aber positiv von den Erträgen beim Raps überrascht.

Sieh: Der Kreis Steinburg ist ja eine Milchviehregion, es werden Gräser als Silage und Heu geerntet. Da ist jetzt in drei bis vier von fünf Schnitten geerntet worden und auch die waren durchschnittlich bis gut. Was noch aussteht ist die Maisernte im September/Oktober.

Becker: Da bräuchten wir jetzt mal ein paar Regenschauer, weil für die Kolbenausbildung viel Wasser benötigt wird.



Hat Corona Auswirkungen auf den Erntebtrieb?

Jensen-Nissen: Corona hat auf die Arbeitsbedingungen auf den Betrieben keine Auswirkungen.

Sieh: Dadurch, dass die Getreideernte mehr maschinen- statt handarbeitsintensiv ist, sitzt ja jeder auf seinem Trecker und ist davon ja nicht betroffen.

Becker: Wir haben im Kreis nicht den hohen Anteil an Spezialkulturen, bei denen mit der Hand gearbeitet werden muss.

Jensen-Nissen: Die Anfänge bei den Spezialkulturen waren deutlich schwieriger als jetzt zur Beerntung von Erdbeeren und Heidelbeeren, da hat man mittlerweile Lösungen parat.

Ist der Einfluss von Corona auf dem Markt spürbar?

Jensen-Nissen: In der Landwirtschaft sind sicherlich Auswirkungen auf dem Markt zu spüren, weil das vielschichtig ist. Wegen Corona brechen Exportwege weg, die Gastronomie nimmt nicht mehr das ab, was sie sonst genommen hat. Das heißt, es müssen Absatzwege umgeschichtet werden. Bevor sich das alles wieder sortiert, schlägt sich das natürlich auch auf den Preis nieder.

Becker: Wie genau sich das auswirkt, kann man noch nicht sagen. Wir wissen ja nicht, wie es weiterläuft mit der Pandemie.



Was halten Sie von der Mehrgefahrenversicherung für die Landwirtschaft?

Becker: Es wäre ein Baustein, um eine Absicherung zu schaffen, aber das Thema ist zu komplex, um es im Rahmen einer Versicherung abzudecken.

Sieh: In Schleswig-Holstein spüren wir noch immer nicht so starke Auswirkungen des Klimawandels. Das merken wir nicht so stark wie andere Regionen. Deshalb brauchen wir das vielleicht auch nicht in dem Sinne wie andere Landwirte.