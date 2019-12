Förderverein Wilster : Steinburg Sozial in ruhigem Fahrwasser

Der Förderverein begrüßt die positive Entwicklung des Kaufhauses im Alten Bahnhof in Wilster.

von Ilke Rosenburg

13. Dezember 2019, 16:47 Uhr

Wilster | Alles richtig gemacht: Das ist das Fazit, das der Vorsitzende des Vereins Steinburg Sozial, Bernd Hannemann, während der Hauptversammlung im alten Wilsteraner Bahnhofsgebäude zog. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung, die die gemeinnützige Gesellschaft Steinburg Sozial (gGmbH) insbesondere in Wilster erlebt, wo das Kaufhaus im Alten Bahnhof wieder mehr Langzeitarbeitslosen eine berufliche Wiedereinstiegsperspektive bieten kann – und den Menschen mit geringem Gehalt günstigen Einkauf ermöglicht. Der Verein ist mit 20 Prozent Minderheitsgesellschafter, fördert die Aktivitäten der GmbH und stellt auch Mittel zur Verfügung, damit eigene Maßnahmen in Angriff genommen werden können. So wie die Aufräumaktion am Alten Bahnhof Wilster. Aufwändig wurde ein Großteil des dortigen Kompostberges, ehemals betrieben vom Verein Jugend und Beruf, abgetragen. Mit starker Unterstützung der Stadt Wilster.

In Stadt und Wilstermarsch-Gemeinden habe Steinburg Sozial verlässliche Partner gefunden, unterstrich Hannemann. Wie er insgesamt das Zusammenwirken aller Beteiligten hervorhob. Die Bündelung der Geschäftsfelder in der gemeinnützigen GmbH Steinburg Sozial unter dem Dach der Diakonie habe sich als zukunftsweisende Entscheidung bestätigt. Hannemann ebenso wie der Geschäftsführer der Diakonie Altholstein als Mehrheitsgesellschafter von Steinburg Sozial gGmbH, Heinrich Deicke, betonten den positiven Effekt des Zusammenwirkens. Mit einem Wohlfahrtsverband an der Seite sei es einfacher, Fördergelder zu bekommen. Und durch die Unterstützung der Kommunen sei es schließlich möglich geworden, den Standort Alter Bahnhof in Wilster auf feste Beine zu stellen. „Wir fühlen uns hier wohl und willkommen“, so Hannemann.

Ausführlich berichtete Heinrich Deicke aus der Arbeit der Gesellschaft Steinburg gGmbH, zu der auch die Schuldnerberatung und Grundschülerbetreuung im Kreis Steinburg gehörten. Insbesondere freute er sich mit Blick auf das Sozialkaufhaus in Wilster, dass das Jobcenter „die Qualität der Arbeit hier wieder neu entdeckt“. Bemerkenswert: 20 Teilnehmerplätze für den Bereich AGH (Arbeitsgelegenheit) sind mittlerweile eingerichtet worden. „Eine Zahl, die wir lange nicht mehr gehabt haben.“ Steinburg Sozial verzeichne 86 Prozent Auslastung der Plätze. Und: Im Haus sei eine 30-prozentige Steigerung im Verkauf erreicht worden. Dank richteten sowohl Deicke als auch Hannemann insbesondere an die engagierten Mitarbeiter im Kaufhaus. Ein neues Team bringe neuen Schwung.

Und am alten Bahnhofsgebäude sei auch baulich schon einiges passiert. Dass das gesamte Bahnhofsgelände attraktiver gemacht werde, hob auch Natascha Böhnisch, die für die Stadt Wilster an der Versammlung teilnahm, hervor. „Es wird ein langer Weg. Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, ist das großartig“, sagte sie. Die Planungen für 2020 sehen laut Bernd Hannemann eine weitere Aufräumaktion auf der ehemaligen Kompostanlage. Materialabnehmer seien willkommen. Der Verein wolle außerdem die GmbH nach Kräften weiter fördern. Einen positiven Kassenbestand hatte dafür Kassenwartin Inge-Marie Sibbers vorgelegt. Die Wahlen fielen einstimmig aus: Bestätigt wurden Vorsitzender Bernd Hannemann, sein Stellvertreter Manfred Schmiade, Kassenwartin Inge-Marie Sibbers, Schriftführer Joachim Geisler sowie die Beisitzer Gerhard Jens und Eike Starck.