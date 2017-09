Grosse Pläne : Steinburg-Schule: Es geht los

vergrößern 1 von 2 Foto: AC Architekten Contor 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 26.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Der Baubeginn für die neue Außenstelle der Steinburg-Schule auf dem Gelände des Regionalen Berufsbildungszentrums steht bevor. Diese Woche laufen vorbereitende Arbeiten. Anfang Oktober soll der Abriss der ehemaligen Jugendherberge starten, die zuletzt vom Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) genutzt wurde.

Die Planungen für den Neubau für das Förderzentrum wurden überarbeitet, nachdem das Innenministerium den Kreishaushalt beanstandet hatte (wir berichteten). Im Kreis-Bauausschuss informierten Architekt Ronald Voigt und Mitarbeiter des Bauamtes des Kreises, der Träger der Steinburg-Schule ist, über den aktuellen Stand. Demnach wird nun ein zweigeschossiges, allein stehendes Schulgebäude in „klassischer Massivbauweise“ erstellt. Die ursprünglich geplante Verbindung zum nächstgelegenen RBZ-Gebäude über eine geschlossene Brücke entfällt.

Voigt ging vor allem auf die Fassadengestaltung ein, die einerseits zum „homogen gewachsenen Gebäudeensemble“ auf dem Schulkomplex passen, andererseits die Außenstelle der Steinburg-Schule eigenständig erkennbar machen solle. Dafür schlug der Architekt vor, den Neubau zwar aus dem gleichen Stein zu errichten, ihn aber durch eine dunklere Fugenfärbung sowie farbige Fassadenplatten abzuheben. „Mit den ockergelben Elementen können wir von außen einen markanten optischen Reiz setzen“, sagte Voigt. Dafür erntete er die Zustimmung des Bauausschusses. Besorgt zeigte sich aber Rainer Naudiet (SPD) darüber, ob die bisherigen Kostenschätzungen von rund fünf Millionen Euro angesichts von Bauboom und Zeitverzögerung noch aktuell seien. Die Preise im Baugewerbe entwickelten sich im Moment nicht zugunsten der Bauherren, bestätigte Voigt. Er sehe aber bisher keine Anzeichen, dass „die Kosten weglaufen“.

Wann genau der Spatenstich für den Neubau erfolgen wird, steht nicht fest – noch fehlt die endgültige Baugenehmigung. Deren kurzfristige Erteilung sei aber in Aussicht gestellt worden, so Voigt. „99 Prozent aller offenen Fragen sind geklärt und die Big Points ausgeräumt.“ Zieltermin für die Fertigstellung des Neubaus ist der Sommer 2019.

Das RBZ hat das „Haus Göteborg“ bereits komplett geräumt. Diese Woche beginnen vorbereitende Baumfällarbeiten, die Baustelle wird eingerichtet. Anfang Oktober soll der Abriss der ehemaligen Jugendherberge starten. Der aus Metall gefertigte Schriftzug „Haus Göteborg“ , so teilte das Kreis-Bauamt im Ausschuss mit, werde vor dem Abriss demontiert und sicher verwahrt – für eine spätere Wiederverwendung oder einen etwaigen Umzug ins Kreismuseum. Bis 2008 war der Vorgängerbau die Jugendherberge der Stadt.

Derweil herrscht am RBZ, das gemäß den ursprünglichen Planungen parallel zum Neubau für die Steinburg-Schule eine Aufstockung des Nebengebäudes um ein Geschoss bekommen sollte, weiter akute Raumnot. Im jüngsten Itzehoer Stadtentwicklungsausschuss berichtete Bildungsamtsleiter Andreas Arndt, dass das RBZ sehr an einer Nutzung der ehemaligen Schule Lübscher Kamp interessiert sei. Für diese Gebäude sind aber auch andere Nutzungen in der Diskussion. Noch sei die Anfrage des RBZ nicht sehr konkret, so Arndt. Er wolle weitere Gespräche abwarten, bevor er der Politik eine Empfehlung geben könne.