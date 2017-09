Fahrradrallye in Wulfsmoor : Steigende Bürokratie drückt auf die Motivation

vergrößern 1 von 1 Foto: SVW 1 von 1

von Christian Lipovsek

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:40 Uhr

Immer mehr Formulare, immer mehr zeitraubende Bürokratie und dadurch immer weniger Motivation der Ehrenamtlichen: Die Vorbereitungen für die diesjährige Fahrradrallye des Sportvereins Wulfsmoor verliefen nicht reibungslos. „Es wird immer schwieriger, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, vor allem wegen der vielen Genehmigungen, Vorgaben und kurzfristigen Änderungen von den Ämtern. Das ist echt anstrengend und verlangt von den Ehrenamtlichen eigentlich viel zu viel“, sagt die Vorsitzende des SV, Gabriele Kelting.

Der Spaß bliebe auf der Strecke, wenn man bei fünf Ämtern zehn Formulare und Genehmigungen brauche. Hinzu kam diesmal auch noch eine kurzfristige Touränderung, weil ein Teilabschnitt der Strecke plötzlich gesperrt werden musste. „Da fasst man sich dann schon an den Kopf und überlegt, ob man so etwas nochmal macht“, so Gabriele Kelting.

Etwas versöhnt ist sie mittlerweile durch die positive Bilanz. Trotz der Probleme vorab war es nämlich eine Fahrradrallye der Superlative: 193 Teilnehmer in 35 Teams hatten am vergangenen Sonntag auf der rund 26 Kilometer langen Strecke bei neun Spielen ihren Spaß. 29 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die Tour führte vom Dörfergemeinschaftshaus über Kellinghusen am Rensinger See vorbei durch die Störkathener Heide nach Wrist und dann über Hingstheide zurück nach Wulfsmoor. Bei bestem Wetter ging es an den verschiedenen Stationen darum, Aufgaben zu lösen. Bei „Gib Gummi“ etwa sollten die Erwachsenen und vielen Kinder und Jugendlichen große und kleine Gummistiefel in Maurerbütten geworfen werden. Kniffelig gestaltete sich der „Reifenroller“. Mit Stöckern mussten die Teilnehmer hier Autoreifen durch einen Slalom manövrieren. Ebenfalls nicht so leicht: Muttern in gefärbtem Wasser auf die passenden Schrauben drehen, Becher mit Hilfe von Luftballons transportieren oder einen Ball auf einer Zeitungsrolle an Bändern balancieren. Extrapunkte konnten Kinder beim Tannenzapfen-Werfen sammeln. Unterwegs gab es eine Frühstückspause, im Anschluss konnten sich die Radler bei Würstchen und Kartoffelsalat stärken.

Es gewann die Gruppe mit Dirk Reumann, Tanja Reumann, Julia Reumann, Susanne Storm, René Sawatzki und Finja Hansen vor den Gruppen Ann-Kathrin Hansen, Heike Hansen, Sandy Bötger, Svea Bornholdt und Svea Hansen sowie Kai Barkhausen, Katrin Barkhausen, Felix Barkhausen, Heiko Nölting, Sylvia Nölting und Jana Nölting.