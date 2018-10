Pflanzenbörse : Staudenmarkt lockt nach Ottenbüttel

In Ottenbüttel können sich Hobbygärtner am Wochenende wieder mit Stauden aus heimischen Gärten eindecken.

09. Oktober 2018, 13:51 Uhr

Damit Stauden gut gedeihen, müssen sie geteilt werden. Diese alte Gärtnerweisheit nahm der Ottenbüttler DRK-Ortsverein vor vielen Jahren zum Anlass, einen Staudenmarkt am Dörpshuus anzubieten. Seitdem findet so manche blühende Rarität in einem anderen Garten einen Platz. Schnell erwies sich der Staudenmarkt, der in diesem Jahr am Sonnabend, 13. Oktober, um 14 Uhr seinen Türen öffnet, als ein Magnet – denn nicht nur Ottenbütteler nutzen das Angebot. Auch zahlreiche Besucher aus den umliegenden Gemeinden kommen alljährlich zum Staudenmarkt.

Umrahmt wird der Nachmittag im Dörpshuus mit Kaffee und selbst gemachtem Stuten mit Butter und Marmelade. Zusätzlich zu dem Staudenmarkt ist seit einigen Jahren ein Bücherflohmarkt aufgebaut, so dass auch Leseratten auf ihre Kosten kommen dürften.