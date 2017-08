Wettkampf : Staubige Rennen in der Kreidegrube

vergrößern 1 von 3 Foto: Hinz (2) 1 von 3

Das Lägerdorfer „Offroadscramble“ wurde wieder zu einem Erlebnis für Fahrer und Besucher. 270 Motorradfahrer nahmen am Enduro-Rennen teil, angefeuert wurden sie von 800 Besuchern. Wilhelm Peters, der das Spektakel gemeinsam mit Norbert Voß und insgesamt 60 Helfern organisiert hatte, fuhr selber auch mit einer neuen Maschine in der Klasse der „Super Senioren“ mit – und war begeistert: „Mein neues Moped war geil. Ich habe mir nur gleich zu Anfang die Trinkflaschenhalterung zerstört und konnte nichts mehr trinken. Das hat zu Krämpfen geführt.“ So fiel er vom zweiten auf den achten Platz zurück, war aber dennoch zufrieden. „Mein Ziel, unter die ersten zehn zu kommen, habe ich erreicht.“

Die Zuschauer am Rand der Strecke an der Kreidegrube fieberten mit, so auch eine Gruppe aus Flensburg, Freunde und Angehörige von Fahrer Michel Haack (22) vom „Hertz Flensburg Racing Team“. Dieser bestritt in der Klasse 2 der Fahrer mit Geländeerfahrung seine zweite Saison. Bereits innerhalb eines Jahres um eine Klasse nach oben gestuft, wollte er hier – gesponsert von Geschäftsführer und Patenonkel Christoph Haack – unter die Top 20. „Wir machen immer ein Event daraus“, sagte seine Mutter Maiken Haack. „Wir treffen uns zum Picknick und feuern ihn an der Strecke an.“ So gab es hinterher im Zieleinlauf großes Schulterklopfen – und Staubabwischen. „Die Strecke war härter, als ich gedacht hatte“, sagte er, gerade zwölfter geworden. „Die Bodenwellen gingen ganz schön in die Arme, aber ich habe keine Blasen bekommen.“

Erfolgreich fuhren auch die Starter der Veranstaltermannschaft mit. So belegte Tom Bahlke bei den Senioren den zweiten Platz, Tim Elend holte in der Klasse 3 ebenso den Sieg wie Kimberly Voß bei den Damen. Holger Feldmann wurde 13. Platz in der „Klasse 40+“. In der Mannschaftswertung, bei der die besten drei Fahrer gewertet werden, belegten die Gastgeber den ersten Platz.

Bei so viel Erfolg und Begeisterung will Wilhelm Peters das Event auch im kommenden Jahr wieder ausrichten.