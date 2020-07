Aimée von Pereira : Stationen

von Michael Lemm

13. Juli 2020, 11:03 Uhr

Aimée von Pereira (* 16. Februar 2000 in Hamburg) ist eine deutsche Handballspielerin, die für den dänischen Erstligisten København Håndbold aufläuft. Sie begann das Handballspielen gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Gisele bei der SG Kollmar/Neuendorf. Im Jahr 2008 wechselte die Rückraumspielerin zum MTV Herzhorn. Hier erhielt sie im Alter von 16 Jahren Spielanteile in der Oberligamannschaft des MTV Herzhorn. Im Januar 2017 wechselte sie zum Buxtehuder SV, für den sie in der A-Jugend sowie für die 2. Mannschaft in der 3. Liga auflief. Mit der A-Jugend gewann die Rechtshänderin 2017 die deutsche Meisterschaft. Im Finale erzielte sie 11 Treffer. Ein Jahr später stand sie mit Buxtehude erneut im Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft, das diesmal jedoch verloren wurde. Im Sommer 2018 schloss sie sich Bayer Leverkusen an. In der Saison 2018/19 wurde Aimée von Pereira sowohl in der 3. Liga als auch in der Bundesliga eingesetzt. Im Sommer 2019 wechselte sie zum dänischen Erstligisten København Håndbold.

Mit der DHB-Auswahl gewann Aimée von Pereira bei der U-17-Europameisterschaft 2017 die Goldmedaille und wurde zum MVP gekürt. Weiterhin nahm sie an der U-18-Weltmeisterschaft 2018 teil.