Wilstermarsch : Stationen der Wilstermarsch erleben – Aktionstag auf 2021 verschoben

Geführte Radtouren und andere Projekte: Organisatoren bereiten Veranstaltungskonzept vor.

von Ilke Rosenburg

18. Juni 2020, 14:49 Uhr

Wilstermarsch | Die Besonderheiten der Wilstermarsch hervorheben, das soll Ziel eines Aktionstags „Die Wilstermarsch erfahren“ sein. Die Radtouren und andere Projekte werden allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, in am 13. September stattfinden, sondern erst am 12. September 2021. Zu unsicher sei die Corona-Lage, so die Organisatoren.

Die Idee dazu war aus dem von 2014 bis 2018 dauernden Projekt Regiobranding entstanden. Es geht um Konzepte für Alleinstellungsmerkmale der Region . Auch wenn in diesem Jahr nun nicht der Startschuss dazu fällt: „Das Regiobranding-Projekt ‚Die Wilstermarsch erfahren‘ geht weiter.“ Davon sind Jürgen Ruge und seine Mitstreiter in dem achtköpfigen, ehrenamtlichen Organisatorenteam der Lenkungsgruppe überzeugt. Seit dem Herbst vergangenen Jahres hatten sie gemeinsam mit Personen aus der Region die Planung für den Aktionstag vorangetrieben.

Unmittelbar vor den offiziellen Beschränkungen, die zur Eindämmung der Corona-Infektionen erlassen wurden, trafen sich im März mehr als 20 Personen in Wilster und besprachen, was an zahlreichen Stationen und Aktionen in der Wilstermarsch angeboten werden soll. Dazu gehören markante Bauwerke, besondere Landmarken, Bauernhöfe, Energieanlagen sowie geführte Radtouren.

Jetzt traf sich die Lenkungsgruppe erneut. Entschieden werden musste , ob der Aktionstag im September 2020 veranstaltet werden soll oder nicht. „Die Vorbereitungen für den Tag sind weitestgehend abgeschlossen“, so Ruge. Lediglich ein paar Feinabstimmungen sowie die Aufträge für Flyer und weitere Werbung müssten noch gemacht werden.

„Doch niemand von uns weiß, wie sich die Situation rund um Corona im nächsten Vierteljahr entwickeln wird“, erklärt Jürgen Ruge. Ziemlich sicher werde es aber auch am 13. September noch Hygiene- und Abstandsauflagen geben, die strikt eingehalten werden müssen. „Ein Aktionstag unter diesen Umständen ist aber nicht geeignet, um den Gästen die Freude an einem unbeschwerten Erleben der Region zu vermitteln“, fügt er hinzu. Nach Abwägung weiterer Argumente und aufgrund der großen planerischen Unsicherheit sei darum beschlossen worden, „dass der vorbereitete Aktionstag in diesem Jahr nicht stattfindet, sondern auf den 12. September 2021 verlegt wird“.

Bis dahin werden die Regiobranding-Enthusiasten laut Ruge „die bereits geschaffenen guten Grundlagen ausbauen“. Geplant sei, dass auf der ab September freigeschalteten Homepage die einzelnen Stationen in regelmäßigen Abständen ausführlicher vorgestellt werden sollen. „Und so wollen wir die Vorfreude auf den Aktionstag im September 2021 wecken.“