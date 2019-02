Wohnen in Wilster : Startschuss für Neubaugebiet

Nach dem Satzungsbeschluss der Ratsversammlung für den Bereich Alter Sportplatz können ab Juni die ersten Bauherren loslegen.

von Ilke Rosenburg

14. Februar 2019, 17:06 Uhr

Der Startschuss für das Neubaugebiet Alter Sportplatz am Brook ist gefallen. Die Ratsversammlung hat den Satzungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan gefasst, nachdem Planentwürfe und Begründungen öffentlich ausgelegt waren. „Jetzt wird es Schlag auf Schlag gehen“, freut sich Investor Thorsten Wolfsteller. Und er ist dankbar, dass Verwaltung und Politik für diese Bebauungsfläche „an einem Strang gezogen haben“.

Vor einem Jahr hatte die Wolfsteller Projekt und Bau GmbH den Alten Sportplatz vorbereitet, um „ebene, schiere Baugrundstücke“ zu schaffen. Zu dem Zeitpunkt bot sich die Möglichkeit an, den Sportplatzboden in eine andere Baumaßnahme der Gesellschaft in Dägeling einzubringen.

Auch Gebäude mussten abgebrochen werden. „Wir haben das früh gemacht, in positiver Erwartung.“ Abgewartet werden musste das Auslegungsverfahren. Und der Ratsbeschluss macht’s nun möglich. In Kürze werde dort „rege Bautätigkeit“ herrschen. Der Investor wird die Tiefbauarbeiten für die Erschließungsmaßnahmen vornehmen. „Wir legen die Leitungen in enger Abstimmung mit der Stadt in die Erde.“ Auch hier arbeite man Hand in Hand. Wolfsteller rechnet damit, dass ab Juni die ersten Bauherren loslegen können. Mehr als die Hälfte der Fläche sei bereits verkauft. „Wir haben für Wilstermarschverhältnisse dort relativ guten Baugrund“, sagt er.

Auf dem fast 10 000 Quadratmeter großen Areal gibt es elf Bauplätze in einer Größenordnung von jeweils rund 600 Quadratmetern, zudem wird auf einem etwa 2000 Quadratmeter großen Bereich eine Seniorenwohnanlage entstehen. Insgesamt kein riesiges Vorhaben, darum „wollen wir sehen, dass wir es zügig umsetzen“.

>

Infos: www.wolfstellerprojekt.de