Wilster : Startschuss für Millionen-Projekt

Abriss auf Wandmaker-Gelände läuft. Glückstädter Werkstätten bauen Ausbildungsbetrieb.

von shz.de

29. März 2018, 05:00 Uhr

Die Glückstädter Werkstätten als Einrichtung der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie setzen auf dem ehemaligen Wandmakergelände in der Neuen Burger Straße 21 in Wilster ein großes Bauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro um. Die Bagger des Abbruchunternehmens Ernst Karl aus Westerhorn haben bereits damit begonnen, die alten Gebäude niederzureißen und Platz zu schaffen für eine Betriebsstätte der Glückstädter Werkstätten, in der ab Frühjahr 2020 rund 60 Menschen mit Handicap die Möglichkeit erhalten sollen, an der Arbeitswelt teilnehmen zu können.

Zu dem Projekt in Wilster werden eine Ausbildungswerkstatt, ein Bistro und Café mit selbsthergestellten Produkten, eine Textilwerkstatt, Verpackung, Montage und Konfektionierung sowie auf einem rückwärtigen Grundstücksteil der biologische Anbau von Gemüse und Kräutern für den Eigenbedarf gehören. Gleichzeitig können in dem geplanten Gebäude in einer Tagesförderstätte 21 Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung eine Tagesstruktur erhalten, um vorhandene Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Dritte Komponente des Vorhabens sind im Obergeschoss des Neubaus 20 Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus.

Die Lokale Arbeitsgemeinschaft AktivRegion Steinburg hat EU-Fördermittel von 100 000 Euro für die Grundstücksherrichtung auf dem ehemaligen Gewerbegrundstück zur Verfügung gestellt. Hauptziel des Förderprogramms ist es, Investitionen in Ortskernen auszulösen. Eine entsprechende Fördertafel wurde von Manfred Schmiade als Vorstandsmitglied der LAG Steinburg auf der Baustelle übergeben. Sie wurde bereits am Bauzaun montiert. Landrat Torsten Wendt und Wilsters Bürgermeister Walter Schulz zeigten sich erfreut, dass hier nach jahrelangem Stillstand endlich etwas Positives geschehe. Hier werde etwas entstehen, das zukunftsfähig sei, betonte Schulz. Von großer Bedeutung sei auch der Bau von 20 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten. Er ist sich sicher, dass diese Wohnungen sehr schnell vermietet sein werden.

Landrat Torsten Wendt sah in dem Gesamtprojekt einen „Gewinn für alle“ und freute sich mit den behinderten Menschen, dass sie hier einer sinnvollen Arbeit werden nachgehen können. Der Gesamtleiter der Glückstädter Werkstätten, Emanuel Gaenslen, sah in der Schaffung von Wohnraum eine Herzensangelegenheit für die Leitung der Glückstädter Werkstätten.

Silke Dibbern-Voß, die als Leiterin des Projekts und als Projektkoordinatorin vorgestellt wurde, lobte den guten Kontakt zu den Nachbarn und deren Verständnis für einigen Baulärm. Vorsorglich wurden für 15 Wohnungen im Nahbereich Beweissicherungen vorgenommen.

Zum Zeitplan teilte Emanuel Gaenslen mit, dass die Finanzierung des Gesamtprojekts gesichert sei. Auch das Land Schleswig-Holstein werde sich mit einem Zuschuss beteiligen. Gaenslen geht davon aus, dass im Sommer der Bauantrag gestellt und im Herbst mit den Tiefgründungen begonnen werden könne. Der Startschuss für den Hochbau werde im Frühjahr 2019 fallen. Ein Jahr später soll alles fertig sein.

An der Übergabe der Fördertafel nahmen auch Amtsvorsteher Helmut Sievers, Heiko Wiese vom Amt Wilstermarsch, Kai Sommer vom Architektenbüro GRS Reimer aus Elmshorn sowie Per Karl vom Westerhorner Abbruchunternehmen teil.