Schnelles Internet : Startschuss für den Bau des Glasfasernetzes

In Wilster beginnen die Bauarbeiten für das Glasfasernetz.

von Volker Mehmel

18. November 2018, 00:00 Uhr

Erst war es eine wochenlange Hängepartie, jetzt geht es mit großen Schritten voran. Am Montag, 26. November, beginnt der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes durch die Stadtwerke Neumünster auch im Stadtgebiet von Wilster. Diesen Termin nannte der Chef des Bauamtes Wilstermarsch, Roman Stöckmann, jetzt auf einer Sitzung des städtischen Bauausschusses.

Danach hat jetzt ein letztes Abstimmungsgespräch mit allen Beteiligten stattgefunden. Laut Stöckmann sollen Leitungen auch in den Straßen verlegt werden, in denen es bislang keine Vertragsabschlüsse durch Anwohner gab. „Von Dammfleth aus wird das Licht in die Stadt hineingebracht“, so Stöckmann zum Ablauf der Arbeiten. Dabei würden zunächst die Leitungen zumeist im Bereich der Bürgersteige installiert. Erst in einem zweiten Schritt folgen dann die jeweiligen Hausanschlüsse. Die Altstadt wird dabei erst einmal ausgeklammert. Hier soll die Weihnachtszeit abgewartet werden.

Wenn alles glatt läuft und auch das Wetter mitspielt, wird mit der Fertigstellung des gesamten städtischen Glasfasernetzes im Sommer nächsten Jahres gerechnet. Stöckmann wirbt schon jetzt um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten, zumal parallel auch Bautrupps der Telekom und der Stadtwerke im Einsatz sind.