Sozialarbeit in Itzehoe : Startklar im Haus der Jugend

Die neue Einrichtung an der Grunerstraße wird Freitag offiziell eingeweiht – mit einem großen Programm über drei Tage.

Darauf hat die Stadt zehn Jahre gewartet: Am Wochenende wird das neue Haus der Jugend (HdJ) mit großem Programm eröffnet. Unsere Zeitung war vorab zu Besuch an der Grunerstraße.

Erster Eindruck: Alles ist offen und hell dank viel Glas. Direkt am Eingang von der Adolf-Rohde-Straße liegt der Werkraum – ein prominenter Platz dafür sei schon bei der Planung vor zehn Jahren vorgesehen gewesen, so Carsten Roeder, Leiter des Kinder- und Jugendbüros. „Das Schöne ist: Es ist sichtbar.“ Ebenfalls im Eingangsbereich wurde ein Büro platziert, in dem auch die Besucher einen Computer nutzen können, beispielsweise für Bewerbungen. In der Cafeteria stehen der Billardtisch und ein Klavier, „gestimmt und bespielbar“. Die Sitzgelegenheiten wirken noch etwas zusammengewürfelt, fast alles komme aus dem bisherigen Jugendtreff am Holzkamp, so Roeder. Nach und nach soll der Bestand erneuert werden. Die Wand zur Küche ist teils offen, für eine Gruppe ist sie groß genug, eine Gastro-Küche ist es nicht: „Wir versorgen hier nicht.“

Ein Tisch ist abgesenkt, damit Rollstuhlfahrer in der Küche gut mitarbeiten können. Nicht das einzige Detail, auf das besonders geachtet wurde: Bei Treppenhaus und Fahrstuhl liegt auf dieser Ebene das Behinderten-WC, dank der Tipps der Agenda-21-Gruppe gibt es dort einen Erwachsenen-Wickeltisch und einen Deckenlifter. Es sei ihm extrem wichtig, dass Menschen mit Behinderungen im neuen HdJ einbezogen würden, betont Roeder.

Dann der Saal. Bis zu 300 Gäste finden hier Platz bei Veranstaltungen. „Keine Wand ist parallel zu der anderen“, sagt Roeder. Durch den Beton dringe kein Schall nach außen, dennoch werde es für die Nachbarschaft natürlich lebendiger werden. Die Grundöffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von mittags bis 20 Uhr, aber auch länger am Abend und am Wochenende soll das HdJ genutzt werden. Auch von außen, für soziale Zwecke, sei das kostenlos. Kommerzielle Nutzungen und Privatfeiern sind ausgeschlossen. Angesprochen werden Besucher vom Kindesalter bis 27 Jahre, jeder könne kommen und freiwillig und aus eigener Entscheidung wieder gehen, so Roeder. Das heißt auch: „Wir machen keine Kinderbetreuung.“

Ideen für die künftigen Angebote gebe es natürlich, das HdJ solle der Nukleus der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt sein. Aber es wäre aus seiner Sicht „fatal“, jetzt schon etwas vorzugeben: „Es geht um einen Freiraum, den man gestalten will und kann. Dann wird sich etwas ergeben.“ Markus Stademann aus dem Team der Kinder- und Jugendarbeit stimmt zu: „Der Bedarf wird sich erst noch zeigen.“

Er übernimmt die Führung im Untergeschoss und zeigt wieder ein kluges Detail: Im Mädchen-WC ist der Spiegel groß, die Ablage davor auch. Zwei barrierefreie Duschen, ein Lager und – „jetzt kommen zwei Highlights“. Stademann zeigt die beiden Proberäume mit recht professioneller Aufnahmetechnik. „Wir haben im Moment nicht so viele Nachwuchsbands“, das solle sich ändern.

Schließlich das Obergeschoss: Ein Büro für die Stadt-Mitarbeiter sowie zwei große Gruppenräume, die sich verbinden lassen. Vor einer Außentreppe, die als zweiter Fluchtweg dient, wurde eine Teeküche eingebaut. So ist das Getränk zur Hand, wenn es in das Außengelände geht. Ein befahrbarer Schotterrasen ist geplant, im hinteren Bereich zwölf Parkplätze, vor dem Kellereingang gibt es ebenso Sitzstufen wie hinauf zur Terrasse vor der Cafeteria. Das Gelände werde noch gestaltet, so Stademann: „Es gibt viele Ideen. Die Frage ist, was sich machen lässt, wer sich dafür begeistern lässt und mit welchen Ideen die Kinder und Jugendlichen selbst noch kommen. Wir wollen uns das schön und gemütlich machen.“