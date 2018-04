Klimaschutz in kellinghusen : Start in die neue Radfahrsaison

Die Störstadt Kellinghusen beteiligt sich wieder an dreiwöchiger Klima-Schutzaktion.

von shz.de

10. April 2018, 17:49 Uhr

Mit einem symbolischen Fahnenschwenk gab Elena Marwedel von der Info-Kellinghusen den Weg frei für das Stadt-Radeln. Tatsächlich los geht es mit der Kampagne des Klima-Bündnisse erst am Sonnabend, 5. Mai. 21 Tage kann wieder gemeinsam für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität geradelt werden.

„Die Stadt Kellinghusen beteiligt sich bereits zum fünften Mal an der Umwelt- und Fitnessaktion“, erklärt Stadtmanager Sven Erik Gondlach. Ein Blick in die Unterlagen habe gezeigt, dass die Ergebnisse sich jährlich steigerten – „aber wir wollen noch besser werden“, wirbt Gondlach für eine vielzählige Beteiligung an der Radelaktion. Als „Team Kellinghusen“ werden die Radfahrer aus der Störstadt dabei erstmals unter dem Dach des Kreises in die Pedale treten. So häufig wie möglich das Rad als Fortbewegungsmittel wählen und dabei zahlreiche Kilometer erradeln, dass können die Teilnehmer – individuell oder in Gruppen, privat oder als Firmen – in den drei Wochen von Sonnabend, 5. Mai bis Freitag, 25. Mai. Als Anreiz winken den drei Teams mit den meisten geradelten Kilometern am Ende attraktive Siegerpreise.

„Neu hinzu kommt als Projekt der Stiftung Klimawald die Sonderkategorie Klimawald-Schule“ für Schulen“, erklärt Gondlach. Die drei Schulen im Kreis, die am meisten Kilometer je Teilnehmer sammeln und somit aktiv den schädlichen CO2 Ausstoß vermeiden, werden mit Preisgeldern in Höhe von 50, 100 und 200 Euro belohnt.

Reinhard Rübner, stellvertretender Bürgermeister, hebt neben dem Umwelt- auch den Gesundheitsaspekt des Radfahrens hervor. Bürgermeister Axel Pietsch begrüßt den örtlichen ADFC als wichtigen Partner in allen Radelbelangen. „Ich freue mich, dass der ADFC wieder dabei ist“, verweist Pietsch auf die geführten Touren jeweils dienstags (sportliches Radlen) und donnerstags (gemütliches Radeln). Treffpunkt für beide Gruppen ist um 13.30 Uhr der untere Marktplatz vor dem Bürgerhaus.

Heinz-Jürgen Heidemann vom ADFC lobt die Kommune für ihr Engagement in der Arbeitsgemeinschaft Rad SH. Als Gründungsmitglied der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft Rad SH setze sich die Stadt für mehr Fußgänger- und Radfahrfreundlichkeit ein. Heidemann: „Das passt auch zum neuen Stadt-Leitbild der Familienfreundlichkeit.“

Die Tourenleiter Fritz Bahr, Heinz-Jürgen Heidemann, Kurt Nießner, Hans Hellwig, Jürgen Schröder, und Till Niemeyer heißen für die Aktion Stadtradeln sowie für das gesamte Tourenangebot der Sommersaison gerne neue Teilnehmer willkommen. „Wir freuen uns über jeden Gast, ob mit dem herkömmlichen Rad oder mit dem neuen Pedelec“, sagt Jürgen Schröder. In der Umgebung Kellinghusens fänden sich immer wieder wunderschöne Wege in alle Himmelsrichtungen – durch Felder und Wiesen, auf dem Deich oder durch Wälder.



>Alle Infos zur Registrierung und zum Online-Radelkalender finden sich unter www.stadtradeln.de. oder im Büro des Stadtmarketings / Info Tourismus und Kultur im Bürgerhaus. Das Programm der ADFC-Fahrradtouren inklusive Thementouren ist dort ebenfalls erhältlich.