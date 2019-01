Start in Beruf mit bester Perspektive

Elektro-Innung spricht erfolgreiche Auszubildende frei

von Ludger Hinz

31. Januar 2019, 13:58 Uhr

„Elektriker ist ein Beruf der Neuzeit und damit der innovativste Handwerk überhaupt.“ Das betonte Obermeister Gerd Sievers bei der Freisprecbhung der Elektro-Innung Kreis Steinburg.

Im Restaurant Zur Erholung in Heiligenstedten fand die Freisprechung der erfolgreich geprüften und gleichzeitig die Einschreibung der neuen Auszubildenden bei einer gemeinsamen Feier statt. Neben 16 freigesprochenen Gesellen erhöhte sich die Zahl der eingeschriebenen Neu-Lehrlinge auf den Rekordstand von 42.

Den frisch gebackenen Gesellen redete der Obermeister ins Gewissen: Neben den verschiedenen Pflichten eines Lehrlings wie pünktliches Erscheinen, gewissenhaftes Arbeiten und Lernbereitschaft stellte das ordentliche Führen eines Berichtsheftes für einige die größte Herausforderung während der Ausbildung dar, doch: „Wer dies allerdings beherzigt, wird eine gute Lehrzeit haben“, prophezeite Sievers.

Im Anschluss an die Lehre folgen die weiteren Schritte im Leben: Geld verdienen, Fortbildungen absolvieren oder sogar den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Egal, wie Sie sich entscheiden: Ich wünsche Ihnen viel Glück.“

Carsten Jäger, neuer Schulleiter vom Regionalen Bildungszentrum (RBZ) in Itzehoe, sagte den neuen Auszubildenden seine Unterstützung zu. „Wenn Sie Schwierigkeiten haben, können sie sich jederzeit melden.“ In Bezug auf die Aussichten am Arbeitsmarkt war er optimistisch: „Das ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunftschancen.“ Auf seine eigentlich rhetorisch gemeinte Frage: „Gibt es überhaupt arbeitslose Elektromechaniker?“, entgegnete der Obermeister: „Ich kenne keinen.“

Prüfungsausschussvorsitzender Jan Tesch betonte: „Von zwölf Teilnehmern haben elf bestanden, einer wiederholt die Prüfung im Sommer.“ Und fünf Mitschüler hatten ihre Ausbildung bereits im Sommer 2018 vorgezogen abgeschlossen. Mit der Freisprechung sei das Lernen aber nicht vorbei. „Es gilt, sich weiterzubilden und sich Ziele zu setzen.“ Denn es warteten große Herausforderungen, vor allem durch die technischen Weiterentwicklungen.

Tesch freute, dass der Jahrgang für die nächsten Berufsstarter, die sich an diesem Abend in die Lehrlingsrolle eintrugen, besonders stark besetzt ist. „Es sind so viele, dass wir zwei Klassen aufmachen mussten.“ Unter den Neuen seien auch einige weibliche Auszubildende und viele Flüchtlinge, „die diesen Beruf erlernen wollen – worüber wir sehr glücklich sind.“