Aktion Stadtradeln : Start frei für Team Glückstadt

Am Sonntag beginnt die Radfahr-Aktion mit einer Stadtführung.

von Christine Reimers

04. Mai 2018, 05:00 Uhr

Gemeinsam Radfahren und dabei Spaß haben. Nach diesem Motto lädt Vanessa Klamka am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr zu einer Stadtführung der besonderen Art ein. Treffpunkt ist der Hafenkopf.

Mit dabei ist das Team Glückstadt, das zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln teilnimmt. Das Team möchte einen guten Start mit vielen geradelten Kilometern hinlegen. Deswegen veranstaltetet das Glückstadt Destination Management (GDM) eine Radrundfahrt, um gemeinsam mit Gleichgesinnten Kilometer zu sammeln – im Rahmen des Wettbewerbs für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität,

Teamkapitänin Vanessa Klamka: „Warum sollte man nur alleine Kilometer sammeln, wenn man das auch mit anderen Radlern in spaßiger Runde machen kann? Daher möchten wir gleich von Anfang an motiviert und gemeinsam in den Wettbewerb starten.“

Die kostenlose „Stadtführung“ fängt am Hafenkopf an. Stadtführerin Elke Slotta informiert kurz und knapp über die Geschichte Glückstadts und über denkwürdige Häuser und Geschichten. Danach geht es mit dem Rad einmal um die Stadt, wobei die ersten Kilometer gesammelt werden. Zum Schluss führt die Tour entlang des Deiches in Richtung Kollmar, um den herrlichen Blick über die Elbe zu genießen.



> Anmeldungen: Tourismusinformation, 04124/937585.