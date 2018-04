Zukunftsprojekt in Brunsbüttel : Starkes Signal für Gas-Terminal

Auf ihrer Informationsreise nach Rotterdam hat eine Delegation um Ministerpräsident Daniel Günther für Brunsbüttel als Standort für ein LNG-Terminal geworben.

von Ralf Pöschus

21. April 2018, 10:55 Uhr

Mit ersten Überlegungen, eine Bunkerstation beim Elbehafen zu errichten, um moderne Schiffsantriebe mit Flüssiggas zu versorgen, fing es an. Inzwischen hat sich dies zu einem Projekt von bundesweiter Bedeutung entwickelt: ein Importterminal für Flüssiggas (LNG). Eine 35-köpfige Delegation um Ministerpräsident Daniel Günther und Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz informierte sich am Mittwoch und Donnerstag vor Ort in Rotterdam über den Betrieb eines solchen Terminals – und warb zugleich deutlich für den Standort Brunsbüttel. Das Investitionsvolumen liegt bei 450 Millionen Euro. Im kommenden Jahr wird die Entscheidung der German LNG Terminal GmbH erwartet. Das ist ein Zusammenschluss der niederländischen Gasunie und Vopak sowie des deutschen Unternehmens Oiltanking.

Als „sehr spannend“ bezeichnet Brunsbüttels Bürgermeister Stefan Mohrdieck den Ortstermin. Der Blick hinter die Kulissen habe gezeigt, dass der Terminal-Betrieb ein sehr komplexes Unterfangen sei. Mohrdieck: „Da stehen vor der Realisierung noch Hürden, die zu überspringen sind.“ Dazu zählt etwa der Abstand des Gasspeichers zum Kernkraftwerk. Und auch zum weiterhin geplanten Vielzweckhafen.

Die größte Hürde indes scheint genommen: die Beteiligung des Bundes. Lange mussten Brunsbüttel und das Land in Berlin auf das Projekt aufmerksam machen. Mit Norbert Brackmann als Maritimem Koordinator ist der Bund nun in das Projekt eingestiegen. Zudem hat die Bundesnetzagentur den LNG-Terminal als Infrastrukturprojekt in den Netzentwicklungsplan aufgenommen.

Warum das so wichtig ist, sagt der Ministerpräsident: „Flüssiggastechnik macht uns unabhängiger von russischen Gasimporten. In Bezug auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie ist das für uns ein sehr wichtiger Punkt für eine mögliche Ansiedlung.“ In Gesprächen mit Vertretern der Unternehmen Gasunie, Vopak und Oiltanking habe das Land klar gemacht, dass es jegliche Unterstützung anbiete und schon jetzt jährlich 250 000 Euro investiere, um die Planungen auf Landesebene zu bündeln. Günther weiter: „Wir sind mit der großen Hoffnung zurückgefahren, dass wir dieses Projekt in Schleswig-Holstein realisieren können.“ Frank Schnabel, Sprecher der Werkleiterrunde im Brunsbütteler Industriegebiet, ergänzt: „Wir befinden uns in einem sehr engen Austausch mit der German LNG Terminal GmbH und werden den potenziellen Investor weiterhin bestmöglich bei den Planungen unterstützen.“

In der derzeit laufenden so genannten „Open Season“ lotet die German LNG Terminal GmbH das konkrete Marktinteresse aus. Die Nähe zum Hamburger Hafen sowie zu den Industrieunternehmen in der Region gelten als attraktives wirtschaftliches Umfeld. Durch den Nord-Ostsee-Kanal sind zudem die skandinavischen und baltischen Länder gut erreichbar. Entscheidet sich das Konsortium für den Bau in Brunsbüttel, könnte der Terminal nach einer dreijährigen Bauzeit im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden.

Volker Nielsen, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem südlichen Dithmarschen erklärt, für die Region sei das „ein Meilenstein zur Zukunftssicherung“ und bedeute sowohl wirtschaftliches Wachstum „als auch wertvolle zusätzliche Arbeitsplätze“.

Vor diesem Ziel sei es wichtig gewesen, nach Rotterdam zu fahren, so Mohrdieck. Brunsbüttels Bürgermeister ist überzeugt: „Dadurch, dass wir mit allen Ebenen vertreten waren, haben wir sie beeindruckt.“