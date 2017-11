Starkes Ensemble, schwaches Stück

vergrößern 1 von 2 Foto: chj 1 von 2

Die Kieler Schauspiel-Amateure vom Theater Augenblicke sind immer wieder gern gesehene Gäste in Itzehoe. Hier, in der Theatertruppe an der Kaiser-Karl-Schule unter Doris Brandt, hat ihr Regisseur Detlef Götz seine künstlerischen Wurzeln. Jetzt, in Molnár/Polgars Tragikomödie „Liliom“, spielen mit Lasse Bodenstein (Ex-KKS) und Lara Götze (AVS) weitere Itzehoer in der Truppe mit. Und – Pausengespräch – es gibt konkrete Pläne, dass sich weitere Ex-KKS-Theaterleute anschließen.

Die Kieler sind Amateure auf sehr gehobenem Niveau. Allein, was sie bühnenbildnerisch, licht- und tontechnisch in ihrem Zwei-Stunden-Spiel präsentierten, bewies, dass sie ihren hohen Anspruch nicht nur predigen, sondern auch realisieren. Auch Kostüm und Maske waren bis ins Detail durchdacht. Die Inszenierung, die Detlef Götz im voll besetzten Kulturhof zeigt, betont die poetischen und tragikomischen Elemente der gut 100 Jahre alten Vorlage.

„Liliom“ erzählt die Geschichte des Vorstadt-Hallodris Andreas Zawotzki, den alle Liliom nennen. Der rauflustige Kirmesausrufer wird von dem naiven Dienstmadl Julie geliebt. Aus Scham über seine Armut und sein ungehobeltes Wesen schlägt er sie, was sie klaglos über sich ergehen lässt. Nach einem misslungenen Raubüberfall ersticht er sich mit dem Tatmesser. Nach 16-jähriger Buße im Himmel darf er für einen Tag zurück auf die Erde, wo er seine 16-jährige Tochter trifft, mit der Julie schwanger war, als er sich umbrachte. Er soll, der Reue wegen, etwas Gutes tun. Aber auch das misslingt ihm.

Eigentlich ist „Liliom“ ein kitschig-rührseliges Stück. Die Älteren wissen, wie sehr Hans Albers diese Rolle geprägt hat. Nach Arthur Schnitzlers „Reigen“ bringt es nichts Neues mehr auf die Bühne. Als Schauspieler-Stück jedoch hat es noch seine Reize, vor allem für die Rollen des Liliom und der Julie. Während Carsten Kühl einen tumben, von seinen Begierden und Gewaltausbrüchen gesteuerten Liliom zeigte, gelang Tina Galinsky eine differenziertere Rollenstudie. Romantisches Liebenwollen lässt sie mit der elementaren Gewalterfahrung kollidieren. Ehrlichkeit, Intimität und Zärtlichkeit gelingen ihr genauso gut wie die rätselhafte Schicksalsergebenheit. Glückserleben und Einsamkeit stellt sie ganz nah zueinander. In ihrer schlussendlichen Sprachlosigkeit zeigt Tina Galinsky die Figur der Julie überzeugender als der Autor selbst, der ihr noch einen geheimnisvollen Schluss-Satz in den Mund legt. Eine sehr beeindruckende Julie!

Insgesamt viel Beifall und Begeisterung für eine überzeugende Ensemble-Leistung in einem eher schwachen Stück.