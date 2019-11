Bis mindestens 2035 : Standortleiter Markus Willicks: Rückbau von Kernkraftwerk Brunsbüttel dauert länger

Das Standortzwischenlager allerdings soll in einem Jahr fertig werden.

von Ralf Pöschus

08. November 2019, 09:59 Uhr

Brunsbüttel | Zehn, zwölf Jahre für den Rückbau des Brunsbütteler Kernkraftwerks – von diesem Zeitrahmen hat Standortleiter Markus Willicks längst Abschied genommen. Eher werde es 15 Jahre dauern, also mindestens bis Mitte der 2030er Jahre, bis der Atommeiler an der Otto-Hahn-Straße endgültig der Vergangenheit angehört. „Wir sind nicht so weit, wie wir eigentlich schon sein wollten“, sagte Willicks bei der jüngsten Bürgerinformation zum Rückbau.

Nicht nur, dass das Genehmigungsverfahren sechs Jahre in Anspruch genommen hat, die erste Erlaubnis zum Abbau des Kernkraftwerks bekam Vattenfall im vergangenen Dezember. Und noch immer kann es nicht im großen Stil losgehen – das etliche Ordner fassende Betriebshandbuch muss noch genehmigt werden. Im Brunsbütteler Kernkraftwerk wird die entsprechende Nachricht von der Kieler Atomaufsichtsbehörde noch diesen Monat, spätestens im Dezember erwartet.

Und dann ist da noch das Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (kurz: Lasma). Das entsteht in der Nähe des Standortzwischenlagers, erste Wände sind bereits hochgezogen, die Fertigstellung erhofft sich Willicks in einem Jahr. Bis dahin müssen ausgebaute Anlagenteile, die im Lasma auf den Transport ins Endlager Schacht Konrad warten sollen, im Gebäude des Kernkraftwerks gelagert werden. Die bisherige Maschinenhalle, in der die Turbinen standen, wird dafür genutzt. Dort wird auch der größte Teil des Kraftwerks, rund 97 Prozent, zerlegt und freigemessen und kann dann dem Abfallwirtschaftskreislauf zugeführt werden. Lediglich drei Prozent der gesamten Kraftwerksmasse, rund 9000 Tonnen, gelten als so belastet, dass sie ins Endlager müssen.

Offene Fragen zu diesem Thema gibt es reichlich. So soll Schacht Konrad – nach vielen Terminverschiebungen – nun frühestens 2027 zur Verfügung stehen. Doch selbst dann kommen die radioaktiven Abfälle aus Brunsbüttel nicht sofort dorthin. Folglich sagt Willicks: „Das wird einige Jahrzehnte dauern.“

Nicht geklärt ist, wie sich die freigemessenen, also als unbedenklich hinsichtlich einer Reststrahlung geltenden Metalle und Betonreste in den Stoffkreislauf bringen lassen. Deponiebetreiber reißen sich nicht darum. „Da gilt es, in der Gesellschaft Akzeptanz herzustellen“, sagt Olaf Hiel von der Kommunikationsabteilung im Brunsbütteler Kernkraftwerk.

Unterdessen wird intensiv an den Verfahren gearbeitet, mit denen das Kraftwerk zerlegt werden soll. Hier, sagt Projektleiter Michael Hinderks, haben bereits zurückgebaute kerntechnische Anlagen schon viele Erfahrungswerte geliefert. So werden etwa Roboter eingesetzt die unter Wasser mit einer Mischung aus Wasser und Korund, einem Mineral, bei einem Druck von 2000 bar belastete Metalle auseinanderschneiden.

Alles, was am Ende belastet ist und nicht freigemessen werden kann, wird in so genannte Konrad-Container verpackt. Hier gelte, so Markus Willicks, die Maßgabe, so viel wie möglich in so wenige Boxen wir möglich zu stecken. Dafür gibt es ein ausgeklügeltes System. Packman lässt grüßen.

Das Haushalten mit Platz habe einen simplen Grund, erklärt Willicks: In Schacht Konrad könne nicht einfach eine beliebige Menge radioaktiven Abfalls angeliefert werden. Und auch das Lasma habe Kapazitätsgrenzen.

Wasser übrigens, das beim Schneiden eingesetzt wird und auch als Schutz vor Radioaktivität dient, soll verdampft werden. Um Energie zu sparen bei nur 50 Grad im Vakuum. Übrig bleiben am Ende Partikel, die entsorgt werden. Der Dampf gilt als unbedenklich.