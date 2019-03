Traditionelles Handwerkerfest in Glückstadt : Stammtisch der launigen Art

Die Traditionsveranstaltung der Handwerker kam auch in diesem Jahr nicht ohne Piepen und Tabak aus.

05. März 2019, 13:37 Uhr

Tradition, fröhliches Beisammensein und gesellige Lieder – das sind die Zutaten des Festes der Handwerker am Rosenmontag. Zum 161. Mal feierte der „Handwerkerstammtisch Grogkeller von 1858“ seine Sitzung, das zweite Mal in der Alten Mühle. Mit dem Anschlagen der Glocke begrüßte Sprecher Klaus Kühn die Gäste, beklagte aber zugleich die sinkende Teilnehmerzahl und das Fehlen von Vertretern der Kreishandwerkerschaft. Seit dem vergangenen Jahr sind auch Frauen zu der Veranstaltung zugelassen, aber mit drei Frauen waren nicht mehr als im vorigen Jahr dabei.

Frank Ostmann öffnete mit drei Hammerschlägen die Handwerkslade und der Shanty Chor „De Molenkieker“ brachte die Gäste in Feierlaune. Herbert Matys bemerkte gleich zu Beginn, dass Klaus Kühn vergessen hatte, seine Ehrenkette umzulegen. Er wurde zur Strafzahlung verdonnert. Genau so erging es Werner Howaldt. Manfred Bittrich klagte an, dass Howaldt ihn im Baumarkt mit „Na, du Hilfsarbeiter“ begrüßt habe. „Da fühlte ich mich in meiner Maurerehre gekränkt.“

Zum ersten Mal als Gast dabei war der stellvertretende Kreispräsident Volker Susemihl. Launig stellte er Bezüge zur Politik her: „Wenn ich an unsere letzte Kreistagssitzung mit seinen sieben Fraktionen denke, so erinnert mich das an eine Karnevalssitzung.“ Mit Blick auf die anwesenden Frauen warnte er: „Führen Sie hier bloß keine Frauenquote ein, ich bin quotengeschädigt.“ Susemihl, der selbst aus dem Handwerk kommt, hatte aber auch eine ernste Mahnung: „Wo sind die Handwerker in den Parlamenten? Es gibt fast keine. Die Handwerker wissen aber oft besser, worum es geht und die Bevölkerung würde die Politik dann besser verstehen.“

Besonders viel Applaus erntete die Rede des Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich (CDU). Mit feiner Ironie nahm er die große Politik auf die Schippe. „Die Bundesregierung hat die Bodenhaftung zum Glück nicht verloren. Dafür sorgt die Flugbereitschaft der Bundeswehr mit defekten Flugzeugen.“ Zum EU-Austritt der Briten erkannte er Spätfolgen: „Wo einst die BSE-Krise mit dem Rinderwahn kursierte, sind heute die Brexit-Hochburgen.“ Und auch Donald Trump bekam sein Fett weg: „Wenn er eine Glühbirne einschrauben will, hält er sie in seiner Hand fest und wartet, dass die Welt sich um ihn dreht.“

Für langjährige Mitgliedschaften im Handwerkerstammtisch ehrte Klaus Kühn den Maurermeister Hans-Hermann Theis für 30 Jahre und den Schlosser Werner Howaldt für 40 Jahre mit einer Urkunde. Auch Klaus Kühn selbst erhielt eine Urkunde von seinem Vorgänger Herbert Matys: „Über zehn Jahre machst du schon den Sprecherjob und ich weiß, dass ist mit viel Arbeit verbunden. Du sorgst dafür, dass diese Tradition weiterlebt.“

Nach dem Schließen der Handwerkslade wurden im „gemütlichen Teil“ lustige Redebeiträge vorgetragen. Klaus Kühn philosophierte über die Rettung des Regenwaldes durch erhöhten Bierkonsum, Joachim Klindt erzählte von seinen beruflichen Erlebnissen auf See und seinen Auslandsreisen als Gutachter und Manfred Bittrich blickte zurück auf die gute alte Zeit der 1960er Jahre. Den Abschluss bildete traditionell das Singen des Schleswig-Holstein-Liedes – natürlich im Stehen.