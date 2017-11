Interview : Stärkung für das schwache Herz

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 07.Nov.2017 | 04:49 Uhr

Unter dem Motto „Das schwache Herz“ stehen in diesem Jahr die bundesweiten Herzwochen. Mehr als 1000 Vorträge und Seminare sind in diesem Monat bundesweit zum Thema Herzschwäche (Herzinsuffizienz) geplant. Heute veranstalten die Kardiologen aus dem Kreis Steinburg, Michael Kentsch, Frank Mibach und Jörg Wendtland, von 19 bis 21.30 Uhr eine kostenfreie Veranstaltung im Vortragsraum der Sparkasse Westholstein am Dithmarscher Platz. Wir haben im Vorfeld mit Jörg Wendtland gesprochen.



Herr Dr. Wendtland, nehmen Herzkrankheiten hierzulande zu?

Wendtland: Die Herzschwäche ist weit verbreitet. In Deutschland gibt es etwa zwei bis drei Millionen Patienten, 45 000 Menschen sterben jährlich daran. Die Zahlen nehmen zu, da mit dem zunehmenden Verständnis der Erkrankung und ihrer Mechanismen auch bisher wenig beachtete Formen zutage treten – wie zum Beispiel die diastolische Herzschwäche, bei der nicht der Auswurf, sondern die Füllung der Herzkammer behindert wird. Dies erfordert eine andere Art der Therapie.

Was sind die Ursachen für eine Herzinsuffizienz?

Häufigste Ursache ist die koronare Herzerkrankung, also eine Erkrankung der Herzkranzgefäße – aber auch der Bluthochdruck, wenn er nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Seltenere Ursachen sind Muskelentzündungen im Rahmen von Virusinfekten oder Herzklappenfehler

Kann man eine Herzschwäche selbst leicht erkennen? Bei welchen Symptomen sollte man zum Arzt gehen?

Das Hauptsymptom ist, dass die Luftnot zunächst bei stärkerer, dann bereits bei schwacher Anstrengung auftritt. Auch die Ausbildung von Wassereinlagerungen der Beine kann eine Folge sein. In diesen Fällen sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Was genau passiert da im Körper?

Bei der chronischen Herzschwäche nimmt die Pumpkraft des Herzens soweit ab, dass nicht mehr genügend Blut und damit Sauerstoff und Nährstoffe zu Organen wie Gehirn, Nieren oder Muskeln gepumpt wird. Im fortgeschrittenen Stadium kann Herzschwäche zu massiven Beschwerden bei den Betroffenen führen. Sie beeinträchtigt stark ihren Alltag und bedroht ihr Leben.

Wie kann man einer Herzschwäche selbst vorbeugen?

Die Vorbeugung besteht in der Behandlung der Ursachen. Das heißt, es muss Gefäßverkalkung vorgebeugt werden. Am besten funktioniert das durch Bewegung, gesunde Ernährung und Nikotinverzicht. Außerdem ist die Behandlung typischer Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes wichtig sowie die Vermeidung von Herzgiften wie Alkohol oder Drogen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Es gibt die medikamentöse Therapie, mittlerweile aber auch zunehmend elektrische Verfahren. Dazu gehören Schrittmacher oder (zur Vorbeugung des plötzlichen Herztodes) Defibrillatoren. In diesen Fällen kommen aber zunehmend auch ethische Fragen auf. Wie soll mit der Erkrankung – und insbesondere diesen Schrittmachergeräten am Lebensende umgegangen werden – um unnötige Therapieabgaben zu vermeiden? Dazu gab es gerade eine Stellungnahme eines Ethikrates aus Medizinern, Juristen und Ethikern. Auch dies wird bei der Herzwoche Thema sein.