Stände sichern für Flohmarkt

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres ist erst am 29. April. Deshalb beginnt die Vergabe der Stände für den Flohmarkt der Itzehoer Woche schon am Sonnabend, 24. März, 10 bis 13 Uhr in der Tourist-Info, Breite Straße 4. Anmeldungen sind danach während der normalen Öffnungszeiten möglich – „jedenfalls, so lange der Vorrat reicht“, sagt Stadtmanagerin Lydia Keune. „Erfahrungsgemäß sind die guten Plätze schnell weg.“ Der Flohmarkt findet am Mittwoch, 30. Mai, statt.