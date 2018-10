Wilster : Städtefreundschaft mit Nowy Staw seit 20 Jahren

Förderverein blickt auf erfolgreiche und lebendige Partnerschaft mit dem polnischen Nowy Staw zurück.

von wz

24. Oktober 2018, 00:00 Uhr

Der Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen den Städten Wilster und Nowy Staw besteht im nächsten Jahr seit 20 Jahren. Vorsitzender Helmut Jacobs erinnerte auf einer Mitgliederversammlung daran, dass man 1998 in der Ratsversammlung einstimmig beschlossen hatte, mit Nowy Staw (dem früheren Neuteich) eine Städtepartnerschaft einzugehen. Die feierliche Unterzeichnung erfolgte dann 1999 offiziell in Nowy Staw.

Vor zehn Jahren habe man den Geburtstag im Colosseum noch groß gefeiert habe. Aus Nowy Staw waren neben einer Abordnung des Stadtrates ein Blasorchester und eine Tanzgruppe mit jungen Mädchen angereist. Die Gäste seien überwiegend privat untergebracht worden. Anna Martens hatte sogar zehn Mädchen in ihrem Haus aufgenommen.

Abschließend einigte die Versammlung sich darauf, im nächsten Jahr (Mai oder September) als Gruppe nach Nowy Staw zu reisen. Mehrere Versammlungsteilnehmer, die eine derartige Reise mitgemacht haben, berichteten von einer großen Gastfreundschaft der Polen.

In seinem Jahresbericht erinnerte Jacobs im Alten Rathaus an einige Aktivitäten des Vereins. Der Förderverein sei am 2. Adventswochenende – wie jedes Jahr - mit einer Tombola auf dem Wilsteraner Weihnachtsmarkt vertreten gewesen. Die Verlosung, die gemeinsam mit der Awo durchgeführt worden ist, sei so erfolgreich gewesen, dass beide Vereinskassen jeweils 750 Euro erhielten.

Jacobs berichtete weiter, dass im Mai der Wilsteraner Gospelchor in Nowy Staw ein Konzert gegeben habe. Man habe sowohl den Gospelchor als auch die Gemeinschaftsschule für die Schülerbegegnung mit jeweils 1000 Euro unterstützt. Der Förderverein habe dafür gesorgt, dass in Nowy Staw vier neue Stadteingangsschilder mit dem Hinweis auf Wilster aufgestellt worden seien. Der Gospelchor hatte die Schilder im Mai übergeben. So könne jeder, der nach Nowy Staw fährt, sehen, dass Wilster die Partnerstadt ist.

Je 15 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Wilster und der vergleichbaren Schule aus Nowy Staw hatten im September eine einwöchige Begegnung. Diese Art der Schülerbegegnung sei einzigartig in Schleswig-Holstein und ein wichtiger Beitrag zur Verständigung der Völker.

Mit der Information, dass der Förderverein zuletzt auf eine Einladung zum Neuteicher Stammtisch verzichtet habe, weil sich abgezeichnet hatte, dass nur wenige kommen würden, schloss Jacobs seine Ausführungen.

Am Ende der Versammlung berichtete Kassiererin Renate Hilgers von einer positiven Kassenlage. Auf Antrag von Kassenprüfer Reinhard Bunge wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die Versammlung diskutierte dann künftige Aktivitäten des Vereins. Man beschloss, sich auch in diesem Jahr wieder am Weihnachtsmarkt vom 7. bis 9. Dezember mit einer Verlosung zu beteiligen.