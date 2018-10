Stadtwerke wollen im Umland aktiv werden

von Volker Mehmel

25. Oktober 2018, 10:37 Uhr

Die Stadtwerke bleiben der mit Abstand führende Grundversorger in Wilster. Laut Werkleiter Michael Schjut beziehen 84 Prozent der Haushalte dort Strom und/oder Gas. Im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung hatten die Stadtwerke zudem eng mit den Stadtwerken Neumünster zusammengearbeitet. Entsprechende vertriebliche Aktionen sollen, so kündigte Schjut jetzt im Werkausschuss an, auf die anderen Gemeinden im Amtsbereich ausgedehnt werden. Der Werkleiter betonte allerdings, dass die Stadtwerke ausschließlich an der flächendeckenden Verbreitung des Glasfasernetzes bis hin zu den Haushalten interessiert seien. Die Kooperation gelte deshalb nur für diese Fälle. Schjut wies damit Vorstöße anderer Anbieter, von denen beispielsweise das so genannte Vectoring installiert werde, zurück. Dabei werden die Übertragungsraten durch technische Verfahren gesteigert.

Übrigens: Mit welchen Strom- und Gaspreisen Stadtwerkekunden 2019 rechnen können, entscheidet sich Anfang November, wenn die neuen Tarife festgelegt werden.