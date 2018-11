Schnelles Internet in Steinburg : Stadtwerke Neumünster informieren über Glasfaserausbau

Bis Mitte Dezember bieten die Stadtwerke eine Vor-Ort-Beratung zum Anschluss an das Breitbandnetz an.

von nr

19. November 2018, 14:43 Uhr

In den bereits mit Breitband versorgten Steinburger Gemeinden bieten die Stadtwerke Neumünster (SWN) bis zum 14. Dezember Vor-Ort-Beratung an. In diesem Zeitraum können sich Interessierte, die beim Ausbau des Netzes noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, von SWN-Mitarbeitern ausführlich über das Turbo-Internet informieren lassen.

Überall, wo die Stadtwerke bereits Glasfaser verlegt haben, ist die Anbindung möglich. Der Anschluss ist kostenlos. Dafür spielt es keine Rolle, ob ein Betrieb oder Haushalt bereits Verträge mit einem anderen Telekommunikationsanbieter hat – egal ob für Internet oder die Telefonie.



Servicezeiten in vielen Gemeinden





Bei einem Wechsel zu den SWN können die gewohnten Rufnummern beibehalten werden. Wo genau der Zugang zum Glasfasernetz möglich ist, welche Optionen zur Verfügung stehen und wie ein Anschluss beantragt wird, darüber informieren die Stadtwerke Neumünster auch auf ihrer Internetseite: www.swn-glasfaser.de.

Die Servicezeiten sind (jeweils von 15 bis 18 Uhr): Hennstedt, Freitag, 23. November, Dörpshus, Schulstraße 15a; Reher, Mittwoch, 28. November, Gasthof zur Post, Hauptstraße 10; Gribbohm, Freitag, 30. November, Feuerwehrhaus, Dorfstraße 39; Ottenbüttel, Dienstag, 4. Dezember, Feuerwehr und Dörpshus, Böverst Dörpstraat 2; Vaale, Freitag, 7. Dezember, Gemeindehaus, An der Schule 1; Brokstedt, Mittwoch, 12. Dezember, Bürgerhaus, Dörnbek 3; Oelixdorf, Freitag, 14. Dezember, Feuerwehr-Gerätehaus, Oberstraße 56.