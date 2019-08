Stadtwerke-Chef klagt gegen Entlassung –noch immer kein Urteil

von Andreas Olbertz

Itzehoe | Vor mehr als zwei Jahren ist Manfred Tenfelde als Geschäftsführer der Stadtwerke fristlos entlassen worden – nach einem Beschluss des Hauptausschusses. 15 Jahre stand Tenfelde an der Spitze des Unternehmens, quasi über Nacht musste er sein Büro räumen, weil er, so der Vorwurf, trotz entsprechender Anweisungen keine Fördermittel für den Umbau des Schwimmzentrums beantragt haben soll. Den Stadtwerken soll dadurch ein Schaden von 250.000 Euro entstanden sein.

Doch auch wenn inzwischen zwei Jahre vergangen sind, ausgestanden oder gar geklärt ist die Angelegenheit bis heute nicht. Der Ex-Chef klagt nämlich gegen seine Entlassung.

In einem zweiten Verfahren will Manfred Tenfelde jetzt seine finanziellen Ansprüche klären lassen – weil er davon ausgeht, dass seine Kündigung nicht rechtens war. In einem schnellen, sogenannten Urkundsverfahren können derartige Forderungen vorläufig, also bis zum Urteil in der Hauptsache, geltend gemacht werden. Konkrete Zahlen wurden beim Prozessauftakt im Itzehoer Landgericht nicht genannt, aber der Kläger fordert 80 bis 90 Prozent seiner Vergütungen bis zum regulären Vertragsende 2021.

Beide Seiten versicherten vor Gericht zwar, an einer einvernehmlichen Lösung interessiert zu sein, bislang gab es allerdings noch keine Annäherung. Auch nach Einzelgesprächen mit den Richtern kam es noch nicht zu einer Einigung. Deshalb blieb dem Vorsitzenden Richter Riever Nagel nichts anderes übrig, als einen Termin für die Urteilsverkündung festzusetzen: Dienstag, 22. Oktober. Er redete aber beiden Parteien ins Gewissen, dringend Einigungsgespräche zu führen.