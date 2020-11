Stadtwerke ab 12.11.

Itzehoe | Rund 32.000 Kunden der Stadtwerke Itzehoe bekommen in den kommenden Tagen Post. Die gute Nachricht: Der Strompreis wird in 2021 sinken. Die schlechte Nachricht: Bei Gas und Trinkwasser geht es im Januar nach oben.

12,50 Euro im Jahr – das ist die Ersparnis beim Strom für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden. Denn einerseits sinke die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), andererseits hätten die Stadtwerke besser eingekauft, so Geschäftsführer Gregor Gülpen. Diese Chance besteht auch in den Folgejahren.

Anders sieht es aus beim Gas. Die Energiewende sei der richtige Weg, und die Stadtwerke beteiligten sich mit zukunftsorientierten Projekten, so Gülpen. Doch die Kunden bekommen neue Regeln für den Klimaschutz zu spüren: Ab 2021 kostet jede Tonne Kohlendioxid, die beim Verbrennen von Gas oder Öl entsteht, 25 Euro. Das bedeute 120 Euro mehr im Jahr für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt, sagt der Geschäftsführer. Durch guten Einkauf auch beim Gas könnten die Mehrkosten auf rund 100 Euro reduziert werden.

Vom Ölpreis sei der Gaspreis schon länger davon entkoppelt, sagt Dirk Riedel, Leiter Kunden und Märkte. Zudem sei die Möglichkeit, über den Einkauf Einfluss zu nehmen, immer geringer geworden. So ist es wahrscheinlich, dass Gas auch nach 2021 teurer wird, denn die CO2-Abgabe steigt weiter. Sie werde komplett an den Staat weitergereicht, betont Gülpen.

Beim Trinkwasser ist es die erste Erhöhung seit fünf Jahren. 24 Euro im Jahr kommen pro Haushalt hinzu. Die hohe Qualität gelte es zu halten, doch die Kosten für die Infrastruktur seien lange nicht eingepreist worden. „Das müssen wir jetzt moderat nachholen.“ Eigentlich wäre eine deutlich stärkere Erhöhung nötig, sagt Gülpen. Und Riedel unterstreicht: „Wir verdienen damit kein Geld, wir reduzieren den Verlust.“

Es werde weiter in Netze und Services investiert, kulturelle und soziale Vielfalt sowie Lebensqualität in der Region würden weiter gefördert, unterstreicht der Geschäftsführer. Mit dem Schwimmbad hätten die Preiserhöhungen ebenso wenig zu tun wie mit den Gewinnabführungen an die Stadt. „Wir sind nicht der Verursacher, sondern ein umsichtiger Akteur in einem komplexen Geschehen.“ Dabei werde immer versucht, das Beste für die Kunden herauszuholen, sagt Gülpen.

Eigentlich wollten er und sein Vertriebsteam am 19. November auf dem Wochenmarkt für Kundenfragen bereit stehen. Wegen der Corona-Lage gibt es nun an diesem Tag eine Hotline – mit Blick auf Arbeitnehmer eigens von 16 bis 20 Uhr.



Kontakt: 04821/774874.