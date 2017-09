Glückstadt : Stadtmanager verlässt die Elbestadt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Dreieinhalb Jahre war Jingkai Shi Glückstadts Stadtmanager. Nun möchte er eine neue berufliche Herausforderung anpacken. In einer Mail verabschiedete sich Shi von „seinen“ Glückstädtern. Am Donnerstag war sein letzter Arbeitstag. Wohin es geht, verriet er in der Nordbahn, die gestern unter dem Motto„Shantys und Matjes“ unterwegs war, um Werbung für Glückstadt und den 400. Stadtgeburtstag zu machen.

Voller Einsatz also bis zum letzten Tag im alten Job. Sein neuer Beruf wird Shi nach Essen führen, wo er im Bereich der Wirtschaftsförderung arbeiten wird. Ganz so schnell wird Shi Glückstadt allerdings nicht den Rücken kehren. Erst Mitte Oktober zieht er um, Ende Oktober tritt er die neue Stelle an.

„Herr Shi hat eine tolle berufliche Chance bekommen“, sagt Glückstadts Bürgermeisterin Manja Biel. „Da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen.“ Bei seinem neuen Job könne Shi sein sprachliches Know-how voll einbringen. „Ich wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg“, so Biel. Shi besaß als Stadtmanager ohnehin nur einen befristeten Vertrag, der noch in diesem Jahr ausgelaufen wäre.

„Zum einen freue ich mich auf meinen neuen Job mit vielen neuen Herausforderungen, zum anderen werde ich Sie, die große Glückstadt-Familie und das charmante Glückstadt sehr vermissen“, schreibt Shi in seiner Abschiedsmail. Gleichzeitig bedankt er sich „herzlich für die gute Zusammenarbeit, Anregungen, Lob, Kritik und das mir entgegengebrachte große Vertrauen“.

Für Shi war der Posten des Glückstädter Stadtmanagers der erste Job nach dem Studium. Der gebürtige Chinese hat unter anderem die 400-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt maßgeblich mit organisiert und seinen Teil zur Umsetzung der Fleth-Beleuchtung beigetragen.