von Volker Mehmel

21. November 2018, 15:02 Uhr

Am Stadtrecht wird natürlich nicht gerüttelt, wohl aber an der Mitgliedschaft in einem Interessenverband. Statt wie bisher im Städteverband des Landes soll Wilster künftig dem schleswig-holsteinischen Gemeindetag angehören. So jedenfalls sieht es eine Mehrheit im Hauptausschuss. Der Wechsel würde Geld sparen. Statt knapp 4000 Euro Mitgliedsbeitrag würden künftig nur noch rund 3160 Euro fällig.