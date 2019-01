Gewässer in Glückstadt : Stadt warnt vor Betreten von Eisflächen

Trotz der anhaltenden Minustemperaturen bedeutet ein Betreten der zugefrorenen Seen Lebensgefahr.

von shz.de

25. Januar 2019, 11:01 Uhr

Enten und alles Wassergetier freuen sich über jede offene Wasserstelle auf Glückstadts „Binnengewässern“. Für Menschen ist das Betreten der Eisflächen jedoch lebensgefährlich. Auch wenn zurzeit eine Frostperiode mit nächtlich ziemlich heftigen Minuswerten herrscht.

Die gefrorenen Flächen versprechen trügerische Sicherheit. Erst wenn 20 Zentimeter Dicke – lieber etwas mehr – als Minimum angezeigt wird, erteilt das Ordnungsamt der Stadt Glückstadt die Genehmigung zum Betreten der Eisflächen. Bislang ist das Betreten der Eisflächen untersagt.

Jürgen Kewitz von der zuständigen Behörde: „Eine generelle Freigabe geben wir nicht.“ Und die Genehmigung erfolgt auch erst, nachdem Mitarbeiter des Bauhofes an mehreren Stellen Testbohrungen vorgenommen und richtig per Zollstock die Dicke geprüft haben. Ein Freifahrtsschein ist auch das nicht. Kewitz: „Das Betreten der Eisflächen erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr.“

So sehr der Winterspaß locken mag: Es sind einfach zu viele Unglücke geschehen. Darum sind an den Gewässern überall Rettungsstangen installiert. Das missbräuchliche Entfernen ist verboten, bedeutet eine Ordnungswidrigkeit und gefährdet Leben.

Auch das Bewerfen der Eisflächen mit Ästen oder gefrorenem Eis sollte unterbleiben. Die Gegenstände können später zu Stolpergefahren mit vorprogrammierten Stürzen führen. Der Spaß auf dem Eis soll schließlich nicht im Krankenhaus enden.