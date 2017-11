Stadt sucht Pächter für Bahnhofstoiletten

von Volker Mehmel

erstellt am 21.Nov.2017 | 10:39 Uhr

Für das verwaiste Toilettenhaus am Wilsteraner Bahnhof wird jetzt ein Pächter gesucht. Im Hauptausschuss berichtete Bürgermeister Walter Schulz von ersten Gesprächen. Gegebenenfalls werde die Unterhaltung des Warteraums mit WC-Anlagen aber auch öffentlich ausgeschrieben. Als Ergebnis eines Gesprächs mit Vertretern der Bahn teilte Schulz weiter mit, dass jetzt erst einmal eine Grundreinigung erfolgen solle. Auch würden die Sturmschäden am Dach repariert. Zuletzt war das Gebäude an einen Taxi-Betrieb vermietet gewesen, der Vertrag lief allerdings aus. Ob die Toiletten am Ende tatsächlich wieder frei zugänglich werden, bleibt offen. Zuletzt war auch über das Aufstellen von Mobiltoiletten zumindest laut nachgedacht worden.