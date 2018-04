Online-Aktion in Glückstadt : Stadt startet Online-Befragung

Fragebogen zur Sportentwicklung geht an Glückstädter Vereine und Verbände.

von Christine Reimers

03. April 2018, 05:00 Uhr

Der Tennisverein will auf eigenem Gelände eine Halle bauen. Aus eigener Kasse kann der Club das Vorhaben jedoch nicht finanzieren. Der Verein hofft auf die Beteiligung der Stadt. Auch der ETSV Fortuna benötigt Unterstützung. Die eigene Sporthalle im Marineviertel verschlingt jährlich 60 000 Euro an Unterhalt.

Die Probleme von Vereinen in Glückstadt sind vielfältig. Deshalb hatte Bürgermeisterin Manja Biel bereits im Januar zu einem runden Tisch gebeten. Zahlreiche Vertreter kamen damals zum Gedankenaustausch ins Rathaus. Daraufhin hatte die Stadtverwaltung einen „Fragebogen zur Sportentwicklung“ erarbeitet, der per Mail am Gründonnerstag an die Vereine und Verbände herausgegangen ist. „Wir wollen unterstützen“, sagt Manja Biel. „Mit dieser Datenerfassung wollen wir zunächst einmal den Einstieg finden für eine Sportbedarfsplanung in Glückstadt.“

In dem umfangreichen Fragebogen werden verschiedene Bereiche abgefragt. Gefragt wird unter anderem auch: „Wie kann die Stadt die Vereine bezuschussen?“ In diesem Fall geht es nicht nur um Jugendliche und Kinder, sondern um alle Mitglieder. Es geht weiterhin um Bedarfe, Mitgliederstrukturen, um Trainer, Meisterschaften, Veranstaltungen, Sportanlagen und Verwaltung von Mitgliedern.

Unterstützt wird das Projekt der Stadtverwaltung auch vom Detlefsengymnasium. Schüler werden Menschen, die nicht in Sportvereinen sind, nach ihren Bedürfnissen in Punkto Sport befragen. „Was fehlt ihnen, welches Angebot hätten sie gerne?, erläutert die Bürgermeisterin Fragen.

Die Daten werden ausgewertet und analysiert. Die Bürgermeisterin hat bereits jetzt Ideen, wozu die Auswertung führen kann. So könnte es gemeinsame Serviceangebote geben. Zum Beispiel in der Verwaltung von Mitgliedern. Oder eine Tauschbörse unter dem Motto „Ich biete - ich suche“. Es geht bei der Befragung auch um die Nutzung von Sportstätten. Als Beispiel nennt Manja Biel die Fortuna-Halle im Marineviertel. Dort haben Schüler morgens keinen Sportunterricht mehr. „Wir suchen nach einer alternativen Nutzung. Wir müssen in alle Richtungen denken“, so die Bürgermeisterin. Und eine Idee ist: „Ein Sportkindergarten.“ Alles ist noch offen. Manja Biel will noch vor den Sommerferien zum nächsten Treffen der Vereine einladen.