Das bringt 2020 : Stadt Kellinghusen steht in diesem Jahr vor zahlreichen Herausforderungen und Projekten

„Wir haben eine Menge vor“, sagt Kellinghusens Bürgermeister Axel Pietsch.

von Joachim Möller

23. Januar 2020, 15:10 Uhr

Kellinghusen | Baugebiete entstehen, Wasserleitungen werden erneuert, der Rathaus-Umbau zum Museum steht an und eine neue Bahn-Haltestelle muss ihren Platz finden – der Ausblick auf 2020 verspricht erneut ein arbeitsreiches Jahr für Stadtpolitiker und Verwaltung.

Bahnhof Die Stadt freue sich über die Zusage des Landes, dass die Bahn komme. „Jetzt können wir endlich weiterarbeiten.“

Im Februar solle es ein Gespräch mit der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein (Nah.SH) geben, um den Zeitplan abzustimmen. „Dann können wir sagen, wie die weitere Entwicklung sein wird.“

Auf dem Weg zu einem besseren öffentlichen Personennahverkehr sei weiter der Beitritt zum HVV wichtig, genauso wie die Neuausrichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis, der für Kellinghusen deutliche Verbesserungen bringen werde.

Hochwasser Nach etlichen Schreiben, Gutachten und runden Tischen „wissen wir jetzt, was geht“. Erste Gespräche mit Grundeigentümern seien geführt worden, weitere folgen.

Ziel sei es, die Grundeigentümer von erforderlichen Maßnahmen zu überzeugen.

Dabei geht es um Schutzmaßnahmen, unter anderem in der Birkenallee, um das Gebiet vor Hochwasser der Stör zu schützen. Im Gespräch sind Schutzmaßnahmen zwischen Fluss und Grundstücken (Wall, Mauer) oder Maßnahmen, um die Gebäude hochwassersicher zu ertüchtigen.

Auch mit betroffenen Gewerbebetrieben seien Gespräche geführt worden, und man sei auf einem guten Weg, glaubt Pietsch.

Baugebiete „Hier müssen wir unbedingt etwas machen“, sagt Pietsch. Zurzeit gebe es in der Stadt keine angemessenen freien Wohnungen. Einige Einzelprojekte seien in Planung, jedoch noch nicht beschlussreif. Eingeleitet sei auch das Baugebiet am Lockstedter Weg, dort hatte die Stadt drei Hektar Land vom Bund gekauft.

Der Bauausschuss hatte dazu im vergangenen Jahr für einen potenziellen Investor, der das Gebiet entwickeln soll, bereits zahlreiche Vorgaben erarbeitet. Zuvor soll über eine Ausschreibung, die zurzeit läuft, ein Planer für einen Test-Entwurf gefunden werden.

Rathaus/Bürgerhaus Für das geplante Museum im Rathaus, das bisher den Arbeitstitel „Ton in Ton“ hat, sollen weitere Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden.

Mit dem Beginn der Umbaumaßnahmen rechnet Pietsch jedoch nicht mehr im diesen Jahr.

Und wenn das Museum vom Bürgerhaus ins Rathaus gezogen ist, soll aus diesem ein „Haus der Begegnung“ werden. Untergebracht werden könnten dort wie bisher die Bücherei, aber auch die Einrichtungen, die jetzt im maroden Gebäude Schulstraße 4 untergebracht sind: Mehrgenerationenhaus, Jugendzentrum und Familienzentrum. Als Grundlage soll eine Machbarkeitsstudie dienen, die noch 2020 in Auftrag gegeben werden soll.

Klärwerk Belebungsbecken und Nachklärbecken sind fertig, jetzt folgt noch die Klärschlammtrocknungsanlage, über die lange diskutiert worden war. Das Projekt werde nun planungsrechtlich umgesetzt, Baubeginn werde wohl nicht mehr 2020 sein, so Pietsch.

Wasserwerk Angekündigt wird die Baumaßnahme in der oberen Lindenstraße seit drei Jahren – jetzt geht es los: Für 1,3 Millionen Euro werden die Brunnenleitung zum Wasserwerk und die Wasserleitungen saniert.

Außerdem wird am Reinwasserbehälter eine Photovoltaik-Anlage (60.000 Euro) installiert) und eventuell eine Kleinwindanlage gebaut werden. Darüber berät der Ausschuss Werke und Betriebe in seiner nächsten Sitzung.

Feuerwehr In diesem Jahr kommt ein neues Fahrzeug, außerdem müssen drei neue Hallenstellplätze angebaut werden: Kosten: 680.000 Euro.

Haushalt Für 2020 muss der Haushalt noch beraten und verabschiedet werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird er ein Defizit aufweisen. Doch Pietsch hofft, dass sich das Minus wie immer am Ende eines Jahres noch deutlich verbessert.

So wie das Ergebnis für 2018, das jetzt erst vorliegt. Geplant wurde mit einem Defizit von einer Millionen Euro, im Ergebnis gab es ein sechsstelliges Plus.