Glückstadt : Stadt kauft zwei Häuser

Haushalt 2020 verabschiedet: Politik setzt auf Investitionen.

von Christine Reimers

20. Dezember 2019, 13:44 Uhr

Glückstadt | Die Politik ist für Überraschungen gut. Gekauft werden soll das denkmalgeschützte Haus am Hafen 1 und ein Haus, das zur Druckerei Augustin am Fleth gehört. Auf der anderen Seite wird noch einmal neu beraten über die Erweiterung des Rathauses. Die Beratungen zum Haushalt 2020 in der jüngsten Stadtvertretung gestalteten sich zäher als die Jahre zuvor. Und sie wurden weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten – genau wie die Ankäufe der Häuser.

Dem Haushalt wurde letztlich zugestimmt, es gab aber Gegenstimmen aus der CDU. Die Christdemokraten fürchten eine zu hohe Verschuldung, denn es werden noch mehrere neue Kindergärten gebaut.

Eine Überraschung war der Ankauf der beiden denkmalgeschützten Häuser. Denn die Planung, am Hafen 1 ein Erlebnis-Center für Matjes zu etablieren, scheiterte im Vorwege. Und damit schien zunächst die Grundlage für den Ankauf weg zu sein. Und der Ankauf eines der denkmalgeschützten Augustin-Häuser kam erst jüngst ins Gespräch. Beschlossen wurde auch ein Gutachten für ein Gründerzentrum.

Nach zähem Ringen in den Beratungen gaben alle Fraktionen ihre Sichtweise zum Haushalt ab, bevor abgestimmt wurde. Den Anfang machte Dirk Glienke (SDP). Als Vorsitzender des Hauptausschusses erläuterte er die Zahlen. „Die besonders strittigen Punkte waren Rathausanbau, Matjesstadt, Gründerzentrum und die Grundstücksangelegenheiten“, erklärte Glienke. Er gab sich zuversichtlich, dass sich alle fünf Fraktionen in dem Haushalt wiederfinden. Die Stadt hat im Ergebnisplan 21,6 Millionen Euro an Einnahmen aus der Einkommenssteuer und anderen Quellen. 4,9 Millionen Euro gibt es an Einkommensteuer, drei Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, 4,5 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Wobei, so Glienke, 80 Prozent der Gewerbetreibenden in Glückstadt keine Gewerbesteuer zahlen. „Aber die Anzahl der Gewerbetreibenden, die mehr als 100.000 Euro Steuern im Jahr zahlen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen.“ 1,8 Millionen Euro werden an Grundsteuer gezahlt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 23,5 Millionen. Der Jahresfehlbetrag beträgt knapp 1,9 Millionen, die Abschreibungen betragen 1,8 Millionen.

Im Finanzplan sind 21,5 Millionen geplant. Hier gibt es ein Defizit von einer Million Euro. Glienke: „Der Kreditbedarf steigt deutlich auf über sechs Millionen Euro.“ Neben Kindergärten und anderen Ausgaben stehe der Rathausanbau mit 700.000 Euro im Haushalt. „All die Maßnahmen sind notwendig.“

Der Stellenplan der Rathaus-Mitarbeiter sei mit 67,43 Stellen geringfügig höher als 2018. „Der Mehrbedarf ist von der Verwaltung ausführlich begründet worden“, erklärt Dirk Glienke.

Und: Glückstadts Vereine und Verbände erhalten insgesamt rund 722.000 Euro an Zuschüssen.

Glienke dankte, wie später dann auch alle anderen Fraktionen, dem Rathaus-Mitarbeiter Stephan Venner für die hervorragende Zusammenarbeit beim Thema Haushalt. Venner hatte sich im Vorwege für die Besprechungen viel Zeit genommen.

Glienke bedankte sich aber auch bei weiteren Mitarbeitern der Verwaltung und bei den anderen Politikern für die „konstruktiven Beratungen“.

Siegfried Hansen (Bürger für Glückstadt) sprach von einem „grundsoliden Haushalt“. Hier werde „Saatgut ausgebracht für die Zukunft“. Kritisch sah er die Haltung der CDU, die sich im Vorwege dafür aussprach, nicht zu viel Geld auszugeben.

Christine Berg (Grüne) sagte zum Haushaltsentwurf, dass er sich ihr am Anfang als unkompliziert dargestellt habe. „Wir wurden dann eines Besseren belehrt.“ Den Haushalt bezeichnete sie als „richtungweisend“. Zudem zitierte sie Konfuzius, ihr Fazit: „Wir müssen das Staatsinteresse im Auge behalten.“

Ralf Krüger (FDP), sagte: „Der Haushalt ist ähnlich wie in den vergangenen Jahren zuvor.“ Die Investitionen bezeichnete er als „dicke Bretter, die gebohrt werden“. Die FDP halte sie aber für notwendig und deshalb für richtig.

Volker Schulz sagte, dass sich die CDU Sorgen machen würde angesichts der Ausgaben. Als Beispiel nannte er das Gründerzentrum, bei dem Kosten entstehen würde. „Wir hegen Zweifel und werden deshalb dem Haushalt so einfach nicht zustimmen.“ Das Ergebnis stellte sich dann so dar: 17 Ja-Stimmen, vier Christdemokraten lehnten den Haushalt ab, ein Christdemokrat enthielt sich.