Anonyme Drohung : Stadt Itzehoe warnt Hundehalter vor möglichen Giftködern

Nachdem eine Drohung im Itzehoer Rathaus eingangen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

von Delf Gravert

31. Januar 2020, 13:47 Uhr

Itzehoe/Breitenburg | Die Stadtverwaltung warnt Hundebesitzer vor möglichen Giftködern im Stadtgebiet und auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in der Nordoer Heide.

Auch Kinder gefährdet

Hintergrund ist eine anonyme Drohung, die im Rathaus eingegangen ist. Darin wird das Ausbringen von Hackbällchen, die mit verschiedenen Giftstoffen versehen sind, im Stadtgebiet, in Parks und in der Nordoer Heide angekündigt. Hundebesitzer, aber auch Eltern von Kleinkindern sollten daher besonders darauf achten, dass ihre Schützlinge nicht mit möglicherweise gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen.

Kripo ermittelt

Die Drohung steht in Zusammenhang mit einem ebenfalls anonymen Drohschreiben gegenüber der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, die die Nordoer Heide verwaltet (wir berichteten). Die Kriminalpolizei Itzehoe hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

