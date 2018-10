Stadt genervt von der Post

Nach der Filialschließung an der Kautzstraße hat die Verwaltung kein Postfach mehr

von Ralf Pöschus

16. Oktober 2018, 14:11 Uhr

Die Filiale der Deutschen Post an der Kautzstraße ist zu, die Postbank ist dort ebenfalls abgezogen. Alle Appelle der Stadt, die Filiale nicht aufzugeben, waren vergebens. Das Geschäft sei nicht mehr wirtschaftlich gewesen, kontert der „gelbe Riese“. Das sorgt auch für Verdruss in der Stadtverwaltung.

Damit nicht genug, jetzt trennen sich auch noch die Wege des Brunsbütteler Unternehmens Frauen und der Deutschen Post. Die Agenturen in den Lebensmittelmärkten in der Schleusenstadt und in Marne werden geschlossen.

Als sich in den 90er Jahren die Deutsche Post aus ihren Filialen zurückzog, übernahmen Kaufleute in ihren Geschäften den Verkauf von Briefmarken, die Bearbeitung von Paketen, Geldgeschäfte für die Postbank und vieles mehr. Das Brunsbütteler Unternehmen Frauen war früh mit dabei. Jetzt erfolgt die Trennung. „Wir haben gekündigt“, bestätigt Geschäftsführer Dierk Frauen und betont, die Zusammenarbeit sei zuletzt „sehr einseitig“ gewesen. Arbeitsplätze werden davon jedoch nicht betroffen sein, „alle Mitarbeiter behalten ihre Jobs.“

In Brunsbüttel ist die Unruhe besonders groß, nachdem die Deutsche Post ihre Filiale an der Kautzsraße geschlossen hatte. Damit ist auch die Postbank abgezogen. Geldgeschäfte sind aber noch in der Agentur bei Frauen möglich. Als zukünftiger Betreiber der Postagentur hat die Firma EP Heider in der Koogstraße den Zuschlag bekommen. Für Privatkunden ändert sich damit lediglich die Anlaufstelle, Pakete können zudem auch an der Packstation in der Kautzstraße abgeholt werden. Dort gibt es auch einen Briefmarkenautomaten und einen Briefkasten. In Marne wird es ab 15. November eine neue Postagentur geben, kündigt das Unternehmen an.

Richtig genervt vom Rückzug der Post ist jedoch Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje. Denn mit dem Abzug der Post hat die Stadtverwaltung auch ihr Postfach an der Kautzstraße verloren. Damit, so der Bürgermeister, gerate ins Stocken, was sich über Jahre eingespielt hatte, denn nun landen Briefe in den Verwaltungsressorts nicht schon morgens, sondern erst nachdem der Postzusteller im Rathaus war – manchmal, erst gegen Mittag. Jetzt sucht die Stadt nach einer tragbaren Lösung.