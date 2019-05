Beschleunigungsrennen in Hopen : St. Michaelisdonn: Tempo auf dem Flugplatz

100 Fahrer aus Deutschland, Dänemark und Schweden kommen zum motorisierten Kräftemessen.

von nr

27. Mai 2019, 13:27 Uhr

St. MIchaelisdonn | Gas geben, bis die Reifen qualmen: Beim Beschleunigungsrennen auf dem St. Michler Sportflugplatz im Ortsteil Hopen gehen am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, 100 Fahrer aus Deutschland, Dänemark und Schweden zum Kräftemessen auf die Achtel- und die Viertelmeile. Es gibt daneben Oldtimer und US-Cars zu bestaunen, eine Kinderbetreuung und Kulinarisches. Beginn an beiden Renntagen ist um 10 Uhr. Der Eintritt für Zuschauer beträgt 10 Euro pro Tag. Kinder bis 13 Jahre (nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) haben freien Eintritt.