Musik : St. Margarethener immer im Aufwind

Die Proben in St. Margarethen verlaufen jeden Montag Abend ab 20 Uhr ähnlich: Sobald sich die Gruppe „Aufwind“ im Gemeindehaus eingefunden hat, setzen sie sich mit Instrumenten zusammen und singen sich zuerst ein. „Dann üben wir meist je nach Anlass etwas Neues ein“, erzählt Gitarrist Friedemann Schröter, eine Art musikalischer Kopf der Gruppe, der auch schon mal Lieder selber schreibt.

Eineinhalb Stunden lang stehen und sitzen die Akteure im Kreis und trainieren in ihrer Auswahl an Songs die einzelnen Stimmen und bauen den Titel so Stück für Stück auf. Dann kommt das Instrumentale hinzu, das ebenso eingeübt wird. „Manchmal ergeben sich daraus auch Variationen, die wir erst einmal ausprobieren, die wir testen und beibehalten oder verwerfen“, so der Gitarrist. Für Feste im kirchlichen Bereich von St. Margarethen und Umgebung ist die Gruppe „Aufwind“ aus der Wilstermarsch genau die richtige. Heute ist die Gruppe zu Gast beim Lichterfest in Kudensee.

Entstanden ist „Aufwind“ vor Jahren aus einer Fusion von Musikern mit einem Chor. Unter gleichem Namen waren nämlich sechs der Musiker zuvor schon 15 Jahre lang als Band unterwegs – hauptsächlich in der Wilstermarsch von Beidenfleth bis Wewelsfleth. Dann mussten sie sich vier von ihnen wegen der Erkrankung zweier Mitglieder nach neuen Bandkolegen umsehen.

Parallel dazu bestand seit 25 Jahren ebenso in St. Margarethen bereits die Gruppe „Singteam“. Sie sind im Wechsel an Instrumenten mit Gitarre oder A Cappella aufgetreten. Da beide sich neu erfinden wollten oder mussten, haben sie sich 2014 zusammengetan, sich erst als „Singteam Aufwind“, dann einfach als „Aufwind“ bezeichnet und ihr Repertoire neu aufgebaut.

Hauptsächlich zuständig sind sie nun für die Gottesdienste und Anlässe drumherum. „Wir haben fünf bis sechs Konzerte im Jahr“, sagt Nicole Boll (Querflöte). Mit ihrem Repertoire tritt die Gruppe aus 17 Sängern und Instrumentalisten bei Konfirmationen auf, bei Weihnachts- und Adventskonzerten, aber auch beim Erntedankfest. Sie sind beim Sommerfest der Landfrauen, bei Geburtstagen, Hochzeiten und Taufen oder Feiern jeder Art in der Gemeinde zu hören, jüngst beim Liedertafel-Jubiläum.

Ihr gemischtes Repertoire präsentieren sie vierstimmig zur Begleitung von Keyboard, Flöte, Cajon und Gitarre – und auch mal A Cappella. In einem Coaching übt Gesine Dettmer, die parallel eine Ausbildung zur Chorleiterin absolviert, mit ihnen mehrstimmige Lieder und Liedpassagen ein und macht Stimmbildung mit ihnen. „Wir sind sozusagen der Testchor“, sagt Nicole Boll.

Das „Aufwind“-Repertoire ist vielfältig und reicht von traditionellen Kirchenliedern über Gospelsongs bis hin zu Pop und Rock, von Marius Müller-Westernhagen über Slade bis hin zu Metallica. Und es umfasst auch moderne Kirchenlieder, wie sie bei Kirchentagen gesungen werden. „Wir passen unser Repertoire den Anlässen an und gehen auch auf Wünsche ein“, erklärt Jens Mittelstaedt.

Zu einer Andacht in St. Margarethen für den G 20-Gipfel intonierten sie „Bring Your Own Chair“ und „California Dreaming“, bei einer Hochzeit „80 Millionen“. Manchmal kommen auch eigene Songs zum Tragen, und die werden langsam zahlreicher, einsetzbar vor allem für die Jugendgottesdienste.

Dem Schreiben eigener Songs haben sie sich langsam angenähert. Gitarrist Friedemann Schröter hat Melodien genommen und dazu eigene Texte verfasst – und umgekehrt. „Auf der Gitarre habe ich eine Soundidee entwickelt und dann weiter geführt.“ Mit diesem Verfahren sind beide Gruppen schon vorher 20 Jahre lang klar gekommen, das wollen sie auch nicht mehr abschaffen.

Die Auswahl der Songs geschieht bei „Aufwind“ basisdemokratisch. „Wir entscheiden alle gemeinsam, was wir spielen“, so Nicole Boll. Einige der Songs werden auch von Chorleiterin Gesine Dettmer mitgebracht. „Das wichtigste Auswahlkriterium ist, dass ein Song der Gruppe Spaß bringt“, sagt Nicole Boll. „Und es muss natürlich auch zu uns passen“, ergänzt Jens Mittelstaedt. „Ich freue mich, wenn wir auf diese Weise die Gottesdienste auf lebendige Art aufpeppen können.“ Das geht dan auch mal mit „Far Far Away“ von Slade im Programm.

„Aufwind“ singt ohne große Verstärkeranlage, hat deshalb noch Mühe, größere Räume zu beschallen. Das ist nicht immer ein Vergnügen: Bei einem Konzert bei Regen in einer Bootshalle war es einmal so laut, dass sie dagegen ansingen mussten. „Da sind wir froh über die Mikrofone gewesen“, so Jens Mittelstaedt. Und es gibt auch Wünsche: „Gerne würden wir auch einmal auf dem Kirchentag auftreten“, so Nicole Boll.



Kontakt: Gruppe „Aufwind“, St. Margarethen, Gemeindebüro, Hauptstraße 9, Telefon: 04858/359; e-Mail: e.gru@web.de; Internet: www.kirche-zu-st-margarethen.de; Termin: „Aufwind“ beim „Lichterfest Kudensee“: Sonnabend, 2. September.