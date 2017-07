Verkehrsunfall auf der A23 bei Heide : Sprinter prallt auf Transporter: Zwei Schwerverletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Helmuth Möller 1 von 1

Heide | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A23 bei Heide sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden – einer von ihnen schwebte den Einsatzkräften zufolge in akuter Lebensgefahr. Der Fahrer eines Handwerker-Kleinbusses war offenbar kurz am Steuer eingeschlafen und prallte mit voller Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Auflieger eines Schrott-Transporters.

Dabei wurde ein auf der Rückbank des Sprinters schlafender Mann unter herumfliegenden Geräten, Metallteilen und Kisten begraben. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A23 war in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.

Blaulichtmonitor

von Helmuth Möller

erstellt am 26.Jul.2017 | 18:38 Uhr