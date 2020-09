Sprayer beschmieren Schulfassade

Avatar_shz von nr

22. September 2020, 10:37 Uhr

Itzehoe | Rund 500 Euro Sachschaden haben Unbekannte an der Außenstelle der Wolfgang-Borchert-Schule in der Schulstraße angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren dort in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonnabend, 17 Uhr, Sprayer unterwegs. An der Fassade hinterließen sie mit schwarzer Farbe die drei großen Schriftzüge GÖRK, JOKOPOLDS und EPILOGUE. „Wer für die Schmierereien verantwortlich ist, ist bisher unklar“, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. Zeugen werden gesucht.



>Hinweise: 04821/6020.