Kinderhaus in Itzehoe : Sprachprojekt gefördert

Spende für das Sprach- und Spielangebot Susa.

Avatar_shz von Kristina Mehlert

27. Oktober 2019, 16:40 Uhr

Itzehoe | Meike Reimers-Pfeiffer und ihr Ehemann Thomas Pfeiffer sind im Kinderhaus Blauer Elefant des Kinderschutzbundes immer willkommen. Zum vierten Mal überreichten sie eine Spende, um das Sprach- und Spielangebot Susa zu fördern. Als Botschafter der Town & Country-Stiftung aus Rellingen übergaben sie 1000 Euro an Projektleiterin Susanne Glimm.

Deutsch lernen

In der Kinderhaus-Außenstelle am Langen Peter gibt es ein offenes Angebot für Migrantinnen und deren Kinder im Alter bis zu drei Jahren. Die Kinder lernen beim Spielen Deutsch, die Mütter werden von Ehrenamtlerinnen zweimal wöchentlich unterrichtet. „Die Spende werden wir in die Anschaffung von Tischen und Stühlen für die Kinder investieren“, sagte Glimm.