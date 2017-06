Volles Programm : Sportwochenende: Parken am Hafen

vergrößern 1 von 2 Foto: Jana Blankschyn 1 von 2

Mehrere tausend Menschen werden am Wochenende zum großen Sportwochenende erwartet. Am Sonnabend findet ganztägig der „1. Glückstädter Triathlon“ statt und am Sonntag das „1. Glückstädter Drachenbootrennen“. Zudem haben am Sonntag die Geschäfte zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Im Palais für aktuelle Kunst startet um 11.30 Uhr eine neue Ausstellung und die Aufführung eines Kindermusicals in der Stadtkirche steigt um 17 Uhr.

Die Stadt Glückstadt hat sich auf die Parkplatzsituation eingerichtet. Nach dem Motto: Je dichter dran, desto besser. Weil der Binnenhafen im Mittelpunkt der beiden Großveranstaltungen im Sport steht, öffnet das Unternehmen Steinbeis wieder seinen großen Parkplatz am Rethövel. „Die Firma stellt uns wie schon zur Matjeswocheneröffnung ihr früheres Altpapierlager als Parkplatz zur Verfügung. Und da passen immerhin 300 Fahrzeuge rauf“, freut sich Bürgermeister Manja Biel.

Um Kosten für die Absperrung des Parkplatzes und Verkehrshelfer refinanzieren zu können, bitten die veranstaltenden Vereine, der ETSV Fortuna-Glückstadt und der Förderverein „Fortuna-Bad Glückstadt“ um Verständnis, wenn eine Park-Gebühr von drei Euro erhoben wird.

Der Triathlon beginnt am Sonnabend um 11 Uhr mit den Schwimmwettkämpfen im Hafenbecken. Wegen des Triathlons werden dann bereits ab 6 Uhr die ersten Straßenabschnitte gesperrt: Straße Am Hafen, die zwischen Reichenstraße und dem Hafenkreisel, der Bereich Süderfleth zwischen der Großen Deichstraße beziehungsweise dem Restaurant „Kandelaber“ und dem Kreisel Stadtstraße / Christian-IV.-Straße. Wer in die Innenstadt möchte, muss eine große Runde über Janssenweg und Am Neuendeich drehen.

Ab 10.30 Uhr gibt es weitere Vollsperrungen. Diese können zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Gesperrt sind dann zusätzlich der Norderfleth sowie der Marktflethbereich, die gesamte Straße Am Hafen und der Rethövel sowie der Bereich Im Neuland. „Ein Befahren der genannten Straße ist dann teilweise bis etwa 17 Uhr nicht möglich, weil sich dort Sportlerinnen und Sportler befinden“, heißt es von Seiten des ETSV Fortuna Glückstadt.

Um besonderes Verständnis werden die Anwohner der Straße Am Hafen gebeten. Weil entlang der Hafenpromenade Buden und Stände sowie die Wechselzone für teilnehmende Sportler und das Sanitätszelt aufgestellt werden sollen, darf auf den dortigen als Parkplatz gekennzeichneten Flächen bereits ab Freitagvormittag, 9 Uhr, nicht mehr geparkt werden. In allen anderen Straßen brauchen Autos nicht vom Fahrbahnrand entfernt zu werden.

Weil am Fleth Radfahrer mit recht hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, dürfen Passanten den Fleth nur in Höhe Am Markt / Große Deichstraße überqueren. An allen anderen Stellen oder Übergängen verhindert Flatterband zur Sicherheit der Sportler den Übertritt. „Wir hoffen auf das Verständnis aller Betroffenen“, sagen ETSV Vorsitzender Thomas Gründel und sein Laufsport-Organisationstalent Peter Thormählen übereinstimmend.





von Christine Reimers

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr