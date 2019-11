Sport in Herzhorn : Sportverein als Seele des Dorfes

MTV Herzhorn feiert 100-jähriges Bestehen: Gelungener Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport.

Avatar_shz von shz.de

20. November 2019, 11:54 Uhr

Herzhorn | Es gab viele Umarmungen und Wiedersehensfreuden im blau-gelb geschmückten neuen „Dörpshuus“. Auf den Tag genau 100 Jahre nach seiner Gründung hatte der Männer-Turn-Verein Herzhorn (MTV) viele ehemalige und aktuelle Mitglieder und Gäste zur Geburtstagsfeier eingeladen. Vereinsvorsitzender Sönke Reimers verwies in seiner Begrüßung darauf, dass bereits das ganze Jahr mit besonderen Jubiläumsveranstaltungen begleitet worden sei. Darunter das Handballspiel gegen den Bundesligisten THW Kiel, ein blau-gelbes Dinner, Vorträge, der Tag des Handballs und Handballcamps.

Der Verein wurde jetzt in Kiel durch Ministerpräsident Daniel Günther und Innenminister Hans-Joachim Grote mit einer Urkunde ausgezeichnet, und am kommenden Sonnabend gibt es als Abschluss einen Festball in der Sporthalle. Etwa ein Drittel der geladenen Gäste konnte eine Vereinszugehörigkeit von über 50 Jahren vorweisen. Sönke Reimers: „Ihr habt das Fundament gebaut, auf dem der Verein heute noch sicher steht. Und es sind auch vier meiner Vorgänger hier, die zusammen 42 Jahre den Verein geführt haben.“

Seit 50 Jahren im Verein ist auch Bürgermeister Wolfgang Glißmann. In seinem Grußwort erinnerte er sich: „Als ich als Jugendlicher eingetreten bin, dachte ich, es gibt außer Handball gar keinen anderen Sport.“ Inzwischen ist er zur Kegelsparte gewechselt. Der Bürgermeister würdigte die sportlichen Leistungen in der Vereinsgeschichte und die Herausforderungen. „Euch ist der Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport gut gelungen. Aus dem Verein sind viele Persönlichkeiten hervorgegangen, die sich für unsere Gemeinde aktiv engagiert haben. Ihr seid die Seele unseres Dorfes.“ Als Geschenk überreichte er Besen in den Vereinsfarben, um die neue Unterkunft für den Verein immer sauber zu halten.

Den Festvortrag hielt Wolfgang Schwenke. Der gebürtige Flensburger war von 1987 bis 2001 aktiver Handballspieler in der Bundesligamannschaft des THW Kiel, machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und absolvierte an der Fachhochschule ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Nach einer einjährigen Trainerzeit bei den Rhein-Neckar Löwen wechselte er 2009 die Sportart und ist seitdem Geschäftsführer des Fußballvereins Holstein Kiel.

„Ich hatte damals von Fußball keine Ahnung, aber ich wollte als Geschäftsführer den Verein professionalisieren. Damals spielten wir in der vierten Liga, heute in der zweiten Bundesliga. Wir haben im Durchschnitt 11.800 Zuschauer, das ist mehr als der THW hat.“ Beide Vereine hätten aber ein tolles Verhältnis miteinander und teilen sich viele der 330 Werbepartner.

Schwenkes Ziel ist es, in einem profihaften Club trotzdem noch familiär zu bleiben. Er verglich die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Profisport: „Der THW macht einen Jahresumsatz von 13 Millionen Euro, Holstein Kiel macht 30 Millionen. Davon geben wir für 36 Spieler und Staff (Helfer im Umfeld) 11,2 Millionen aus.“ Der Handballsport sei schneller und habe mehr Torraumszenen, inzwischen könne er aber auch einem gut gespielten 0 : 0 im Fußball etwas abgewinnen. An Herzhorn habe er gute Erinnerungen. „Euer Verein ist super sympathisch und sehr familiär.“ Der 51-Jährige hat in seiner Handballzeit in Kiel einige Zeit zusammen mit Ulf Lange gespielt und auch gewohnt. „Ulf hat mir einen Wohnzimmertisch gebaut, den habe ich immer noch.“ Ulf Lange kommentierte spontan die alten Zeiten: „Wolle war mehrmals bei unseren legendären Strohballenpartys dabei und hat dann in meinem Elternhaus übernachtet. Und du bist unserem Verein immer noch verbunden.“

Für den Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) übergab Vizepräsident Alexander Ostrowski die goldene Plakette zum Jubiläum. Auch er verglich die Sportarten. „Beim Fußball gibt es viel mehr Konflikte unter den Fanblöcken. Beim Handball liegen sich alle Zuschauer in den Armen.“ Beim THW seien sieben Polizisten vor Ort, bei Holstein 300. Er selbst sei berufsbedingt als Staatsanwalt bei den Heimspielen von Holstein Kiel acht Stunden im Stadion, um bei Straftaten entscheiden zu können. An den MTV gewandt appellierte er: „Macht so weiter und geht euren Weg. Man muss alles in Maßen machen und seine Grenzen kennen.“

Eine besondere Ehrung überbrachte er für Manfred Kuhnke: die silberne Ehrennadel des Landesverbandes. Der 68-jährige Herzhorner war über 50 Jahre als Trainer tätig. Bereits mit 18 Jahren hat er die Damen trainiert und in den 1980er Jahren erfolgreich in der Bundesliga betreut. Ab 1986 trainierte er neben anderen Vereinen die Herrenmannschaft bis zum Saisonende diesen Jahres. Alexander Ostrowski: „Für mich war die Ehrung keine Frage des Warum, sondern vielmehr des Warum erst jetzt?“